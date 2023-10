Bayern-Boss trifft Nagelsmann – und verrät Inhalt des Tribünen-Gesprächs

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Julian Nagelsmann soll Deutschland zu einer erfolgreichen Heim-EM führen. Von seinem Ex-Verein FC Bayern gibt es erneut Lob.

München – Julian Nagelsmann ist zurück auf dem Fußballplatz. Nach seiner Entlassung im Frühjahr beim FC Bayern München leitete der 36-Jährige am Dienstag sein erstes Training als neuer Bundestrainer. Am Samstag wird Nagelsmann dann beim Testspiel gegen die USA das erste Mal seit einem guten halben Jahr wieder an der Seitenlinie stehen.

Herbert Hainer Geboren: 3. Juli 1954 (69 Jahre alt) in Dingolfing Posten beim FC Bayern: Präsident

Nagelsmann trifft Ex-Boss auf der Tribüne

In den letzten Wochen war der Ex-FCB-Coach schon vermehrt in den Bundesligastadien der Bundesrepublik anzutreffen. In seiner Rolle als Bundestrainer besuchte er unter anderem das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern.

Beim 2:2-Remis der beiden Ex-Vereine von Nagelsmann traf der Bundestrainer auch auf seinen ehemaligen Boss Herbert Hainer. Der Bayern-Präsident plauderte jetzt gegenüber der Bild aus, worüber sich die beiden unterhalten haben.

Herbert Hainer und Julian Nagelsmann trafen sich im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Hainer und Hoeneß von Nagelsmann als Bundestrainer überzeugt

„Wir haben uns rund um das Spiel in Leipzig unterhalten, auch über die Vergangenheit gesprochen“, erklärte der 69-Jährige. Groll aufgrund der überraschenden Entlassung von Nagelsmann herrscht zwischen den beiden offenbar nicht. „Ich habe dann zu Julian gesagt, dass ich es gut finde, dass er den Job des Bundestrainers übernommen hat. Wir brauchen jetzt Aufbruchstimmung – und die kann ein Julian Nagelsmann definitiv erzeugen!“, so Hainer weiter.

Ähnlich hatte sich bereits Uli Hoeneß in den Tagen zuvor zur Berufung von Nagelsmann als Bundestrainer geäußert. „Der ist vollkommen unverbraucht. Er hat sich jetzt gut erholt, der wird volle Fahrt nach vorne fahren“, erklärte Bayerns Ehrenpräsident im BR. Gleichzeitig bezeichnete er die Entlassung von Nagelsmann als Bayern-Coach als „nicht unbedingt klug“.

Nagelsmanns Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

Nagelsmann freut sich über Hoeneß-Aussagen

Aussagen, die auch beim Bundestrainer selbst angekommen sind. „Seine Aussage, dass ich mit voller Fahrt vorangehe, freut mich. Ich mache mir wenig Gedanken um die Vergangenheit, habe ich schon gesagt. Es ist schöner, das zu lesen als was anderes. Es geht jetzt um die Zukunft. Dafür hat er mir auch viel Glück gewünscht“, freute sich der 36-Jährige vor der Abreise in die USA.

Den aktuellen Bayern-Trainer Thomas Tuchel kritisierte Hoeneß hingegen erst kürzlich. (kk)