Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer? Jetzt spricht Uli Hoeneß

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Teilen

Sollte Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer werden, würde dies laut Uli Hoeneß nicht am FC Bayern scheitern. Der 71-Jährige lobt zudem die Basketballer überschwänglich.

München – Am Dienstagnachmittag wurde auf der Esplanade Allianz Arena eine Statue für eine Ikone des FC Bayern München eingeweiht. Ab sofort führt der Weg ins Stadion an Gerd Müller vorbei.

Bei herrlichem Sonnenschein hielt FCB-Patron Uli Hoeneß vor 220 gelandenen Gästen, darunter alte Weggefährten und Müllers Frau Uschie, eine Festrede. „Man muss beim FC Bayern immer bewahren, was war und was ist. Gerd war ein unglaublicher Spieler – und ein toller Mensch, den wir nie vergessen werden“, sagte der Ehrenpräsident: „Heute ist ein ehrwürdiger Tag, um ihm zu gedenken. Er und Franz Beckenbauer sind die Ikonen, die der FC Bayern hervorgebracht hat.“

Doch nicht nur zu Gerd Müller und die Verdienste für den FC Bayern äußerte sich der 71-Jährige. Auch über Julian Nagelsmann als möglicher Bundestrainer und die deutschen Basketball-Helden sprach er.

Uli Hoeneß würde Julian Nagelsmann keine Steine in den Weg legen, sollte der DFB ihn als Bundestrainer wollen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Uli Hoeneß über …

… das Japan-Debakel und die Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer: „Es ist für uns ein Riesen-Problem, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder einen Rückschlag erlitten hat. Ich hatte gehofft, dass nach der Sommerpause und der guten Vorbereitung in den Vereinen, das Thema in die richtige Richtung läuft und man in die Zielgerade auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer einbiegen kann. Aber da ist natürlich am Freitag schiefgegangen. Deswegen werden jetzt hoffentlich, wer auch immer es macht, der- oder diejenigen einen Weg finden, um das zweifellos vorhandene Potenzial zu wecken, damit wir trotzdem eine vernünftige EM spielen.“

… über mögliche Nachfolge-Kandidaten und ob Julian Nagelsmann als Bundestrainer infrage käme: „Ich will jetzt keine Personalpolitik machen, das machen die Verantwortlichen beim DFB. Der FC Bayern ist da ja nie gefragt worden. Aber am FC Bayern würde es sicherlich nicht scheitern.“

… eine mögliche DFB-Anfrage bezüglich Nagelsmann: „Also ich bin nicht jeden Tag im Büro, bislang habe ich auch hier noch nichts gehört, dass es eine Anfrage gab.“

Flicks Vorgänger: Das sind alle deutschen Fußball-Bundestrainer Fotostrecke ansehen

… Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal als möglicher Bundestrainer: „Dafür sind andere zuständig. Wenn wir intern dazu befragt werde, sagen wir unsere Meinung intern.“

… die Probleme im deutschen Fußball: „Wenn ich eine Viertelstunde Zeit hätte, würde ich Ihnen das erklären können. Aber nicht jetzt ins zwei, drei Sätzen.“

… über den Erfolg der deutschen Basketballer bei der WM: „Ich ziehe den Hut. Ich habe jedes Spiel verfolgt. Diese Mannschaft steht jetzt für Deutschland! Das ganze Land liegt am Boden. Wir alle, auch die Politik, sollte sich an den Basketballspielern ein Beispiel nehmen, wie man mit Willen, Ehrgeiz und Arbeit, Arbeit, Arbeit viel erreichen kann. Wenn alle miteinander die als Vorbild nehmen, dann geht‘s in Deutschland – nicht nur im Sport – auch wieder aufwärts.“ (smk/bon)