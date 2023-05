Stimmen zum Bundesliga-Finale: „Jetzt ist Borussia Dortmund einfach dran“

Von: Antonio José Riether, Melanie Gottschalk

Teilen

Bayern München oder Borussia Dortmund – wer macht das Rennen um die Deutsche Meisterschaft? Alle wichtigen Stimmen der Akteure und Verantwortlichen zum Saisonfinale.

München - Während Borussia Dortmund im Heimspiel gegen den FSV Mainz einen Sieg für die Meisterschaft braucht, hofft der FC Bayern, der für den Titel parallel in Köln gewinnen müsste, auf einen Ausrutscher des BVB. Vor und nach der Partie äußern sich wie gewohnt die Trainer, Spieler und Verantwortlichen der Vereine am Sky-Mikrofon.

Wir sammeln für Sie alle relevanten Stimmen zum letzten und entscheidenden Spieltag.

Thomas Tuchel (l.) und Edin Terzic (r.) äußern sich auch am letzten Spieltag ausführlich am Sky-Mikrofon. © Eibner/kolbert-press/imago

Alexander Meyer (Torhüter Borussia Dortmund) vor dem Spiel bei Sky über...

... die Stimmung in der Stadt: „Unfassbar, was hier los ist, ich glaube ganz Dortmund und Umgebung ist hier vorm Stadion und freuen sich einfach auf das Spiel.“

... Schwierigkeiten, die Ruhe zu bewahren: „Ich glaube, man kann das schon genießen, das hat man ja nicht immer. Da kann man auch mal die Kopfhörer zur Seite legen und sich das anhören, das ist ja auch ein schöner Moment für jeden.“

... den Fokus: „Es war wie immer, jeder hört seine Musik, es ist sehr ruhig und jeder ist fokussiert, konzentriert. Trotzdem haben wir die Fans gehört.“

... seine persönliche Entwicklung: „Es war ein sehr intesives Jahr mit vielen schönen Momenten. Da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Ich versuche sas einfach zu genießen.“

... die Party-Vorbereitungen: „Wir müssen heute nochmal liefern, das ist uns allen klar. Von außen kommt viel rein, aber wir fokussieren uns nochmal.“

... den Matchplan für heute: „Wir müssen mutig auftreten, selbstbewusst. Die Fans sind da, jeder will, dass wir das Spiel gewinnen. Wir müssen so auftreten, wie in den letzten Spielen, das Spiel mit unseren Mechanismen gestalten und dann gehen wir als Sieger vom Platz.“

Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) vor dem Spiel bei Sky über...

... die Stimmung in der Stadt: „Sehr spannend. Wir sind total froh, dass wir diese Situation haben, es selbst in der Hand haben. Die Euphorie, diese Meisterschaft heute zu gewinnen, ist natürlich enorm.“

... die Meisterschaft 2012: „Man denkt natürlich das ein oder andere Mal darüber nach. 2012 ist schon wieder elf Jahre her, deshalb freue ich mich, wenn die Jungs das heute gewinnen. Aber man muss heute den Sack zumachen, die Saison mit einem Heimsieg beenden. Die Bilanz ist toll, von 16 Heimspielen haben wir 14 gewonnen, eins unentschieden gespielt und eine Niederlage. Also was soll heute noch anbrennen?“

... die Fahrt der Mannschaft zum Stadion: „Zu meiner Zeit habe ich mich nicht darum gekümmert, was außen rum passiert, sondern mich auf mich fokussiert. Ich rief nochmal meine Familie an und machte das Handy dann aus. Dann war ich im Tunnel. Heute ist das oberste Ziel, Fakten zu schaffen, denn aktuell sind wir noch nicht Deutscher Meister. Wir müssen erstmal die Aufgabe hier erfüllen, am besten mit einem Dreier“

... das „Bei-Sich-bleiben“ trotz der ganzen Euphorie: „Ich war die letzten zwei Tage am Trainingsplatz und habe den Spirit mitbekommen. Die Jungs sind alle sehr konzentriert und fokussiert, sie wissen, was bevorsteht. Bisher hat nur Mats Hummels für Borussia Dortmund die Meisterschaft errungen. Die Jungs wissen, was sie erreichen können“

... warum Dortmund Deutscher Meister wird: „Wir haben es verdient, in der Rückrunde haben wir 39 Punkte geholt, in der Hinrunde 31. Die Münchner haben geschwächelt. Jetzt ist Borussia Dortmund einfach dran.“

(ajr/msb)