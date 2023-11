Schlägt jetzt der BVB zu? Bayern erteilt Transfer-Ziel vom Sommer wohl eine erneute Absage

Von: Tim Althoff

Teilen

Der FC Bayern sucht neue Verteidiger, wird aber genauer suchen müssen. Ein Transferziel vom vergangenen Sommer ist wohl keine Option mehr.

München ‒ Der FC Bayern hat in diesem Jahr immer wieder mit fehlender Kadertiefe in der Verteidigung zu kämpfen. Spieler müssen auf andere Positionen ausweichen, Jugendspieler füllen die Spieltagskader auf und die Viererkette hat es dementsprechend schwer, sich mit konstantem Personal einzuspielen. Selbst Leon Goretzka musste schon in der Innenverteidigung aushelfen. Die Kaderplaner rund um Sportdirektor Christoph Freund, der nebenbei an zwei Vertragsverlängerungen arbeitet, werden sich im Winter also nach Verstärkungen umsehen.

Trevoh Chalobah Position: Innenverteidiger Alter: 24 Marktwert: 18 Millionen Euro

Ein Name, der schon im Sommer immer wieder gefallen ist, ist Trevoh Chalobah. Der Innenverteidiger vom FC Chelsea hat noch Vertrag bis 2028 in London, ein Transfer zum Deadline-Day soll laut eines Podcasts der Bild-Zeitung dennoch möglich gewesen sein. Die Verantwortlichen hätten sich jedoch „bewusst“ dagegen entschieden. Initiator des möglichen Neuzugangs sei Thomas Tuchel gewesen, der als Fan des Spielers gilt.

Trevoh Chalobah wohl zu lange verletzt für eine Verpflichtung beim FC Bayern

So soll es auch für das kommende Winter-Transferfenster Überlegungen gegeben haben, Chalobah nach München zu holen, allerdings laboriert der Engländer schon seit Saisonbeginn an einer Oberschenkelverletzung und hat noch kein Pflichtspiel für die „Blues“ absolviert. Da der 24-Jährige wohl erst im Februar einsatzbereit ist, stelle er nicht die gebrauchte Soforthilfe dar, die der FC Bayern sucht. Ein Transfer im Januar käme daher nicht mehr zustande.

Eine Entscheidung, die einem Konkurrenten des deutschen Rekordmeisters helfen könnte. Wie die Bild im Oktober berichtete, denkt Borussia Dortmund über eine Leihe mit Kaufoption im Januar nach. Die Schwarz-Gelben sind innerhalb der Viererkette mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle ausgestattet. Chalobah könnte nach seiner Verletzung dazustoßen und für die nötige Kadertiefe sorgen. Dass Dortmund frischen Wind gebrauchen könnte, hat das schwache Spiel in Stuttgart gezeigt.

Trevoh Chalobah (r.) im Duell mit Real Madrids Rodrygo. © IMAGO / PA Images

Auch AS Roma könnte ein Interessent sein

Transfer-Insider Fabrizio Romano legte sich jedenfalls fest, dass Chalobah im Winter eine neue Herausforderung suche und den FC Chelsea verlassen wolle. Italienische Medien sehen die AS Roma als potenziellen Interessenten. Auch die Elf von José Mourinho wird von Verletzungssorgen geplagt und braucht Verstärkungen in der Defensive.

Wohin es Chalobah auch verschlägt, beim FC Bayern wird er offenbar nicht unterkommen. Christoph Freund und Co. werden sich, nachdem auch schon eine Verpflichtung von Jérôme Boateng nicht zustande gekommen war, nach anderen Verteidigern umsehen. (ta)