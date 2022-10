Goretzka löst BVB-Debatte aus: Bayern-Star watscht Kritiker mit einem Satz ab

Von: Alexander Kaindl

Leon Goretzka wurde nach dem 2:2 seines FC Bayern in Dortmund kritisiert. Jetzt hat er auf die bissigen Kommentare nach seinem BVB-Glückwunsch reagiert.

Dortmund – Das emotionale 2:2 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München liegt schon ein paar Tage zurück. In beiden Lagern ist es aber nach wie vor Gesprächsthema: Leon Goretzka sorgte mit einem Instagram-Beitrag für Aufsehen bei den FCB-Fans – nun hat er sich sogar noch mal öffentlich geäußert, berichtet RUHR24.

Leon Goretzka gratuliert BVB zum Comeback: Instagram-Beitrag löst Diskussionen aus

Was war passiert? Borussia Dortmund hatte im Klassiker den späten Ausgleich erzielt. So trennten sich der BVB und der FC Bayern 2:2-Unentschieden. Goretzka, der die Bayern mit seinem Schuss zunächst mit 1:0 in Führung gebracht hatte, schrieb nach der Partie auf Instagram: „Das müssen wir heute gewinnen… Vielen Dank für euren großartigen Support heute in Dortmund! Glückwunsch, BVB, zum Comeback!“

Der letzte Satz brachte so manch einen Bayern-Fan auf die Palme, der eine oder andere User tobte sich in der Kommentarspalte aus. „Glückwunsch BVB?“ war noch eine der harmloseren Reaktionen. „Unsäglich. Kein Wunder, mit solchen Figuren gewinnst Du nix! Kann gehen der Typ“, war dagegen schon heftiger.

Leon Goretzka wehrt sich nach BVB-Glückwunsch gegen seine Kritiker

Goretzka, der aktuell einer der auffälligsten Bayern ist, holte auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen (Mittwoch, 12. Oktober, 21 Uhr) zum Gegenschlag aus. Auf die Thematik angesprochenm verriet der Nationalspieler zunächst, dass er die Debatte um seinen BVB-Glückwunsch nur am Rande mitbekommen habe.

Die einzelnen Kommentare hätte er nicht gelesen, in Sachen Einstellung hatte er aber einen klaren Hinweis an die Fans: „Ich glaube, in den 90 Minuten, in denen ich auf dem Platz stand, kann mir niemand vorwerfen, dass ich nicht alles für den Sieg getan habe und auch eine gesunde Rivalität vorgelebt habe. Ich habe generell noch mal eine ganz spezielle Beziehung zu Dortmund, auch aufgrund meiner Vergangenheit.“

Leon Goretzka spielte für Dortmunds Rivalen: Erst Bochum, dann Schalke

Klar, worauf Goretzka anspielt: Vor seinem Wechsel zum FC Bayern hatte der Mittelfeldmann für Dortmunds Erzrivalen Schalke 04 gespielt. Der 27-Jährige stammt aus Bochum, durchlief vor seiner Schalker Zeit die komplette VfL-Jugend und feierte dort auch sein Profidebüt.

Dass er in seiner Karriere bislang zu viel Nettigkeiten mit Schwarz-Gelb ausgetauscht hat, kann man Goretzka wahrlich nicht vorwerfen.

Goretzka löst BVB-Debatte aus: Bayern-Star watscht Kritiker mit einem Satz ab

Trotz aller Rivalität und aller Emotionen sollte man laut Goretzka nach dem Schlusspfiff „auch den Sportsgeist wahren“. Der Bayern-Star ergänzte: „Ich sehe jetzt da ehrlich gesagt kein Problem, warum man seinem Gegner nicht auch zu einem gelungenen Comeback gratulieren darf.“

Goretzka beendete seinen Monolog mit einem Schlusssatz in Richtung der Kritiker: „Wer sich da jetzt dann angegriffen fühlt, den werde ich mit seinen Emotionen, glaube ich, erstmal alleine lassen.“