50 Millionen! Erfüllt der FC Bayern Thomas Tuchel einen Transfer-Wunsch?

Von: Andre Oechsner

Teilen

Thomas Tuchel ist in den Transfer-Sitzungen mit einigen Vorschlägen bei den Machern des FC Bayern vorstellig geworden. Einer davon soll 50 Millionen Euro kosten.

München – Thomas Tuchel hat die Mannschaft des FC Bayern an diesem Donnerstag zum Trainingsauftakt wieder an der Säbener Straße versammelt. An dem ihm zur Verfügung stehenden Personal wird sich in den kommenden Wochen aber noch einiges ändern. Einer von Tuchels Wunschspielern soll aus Frankreich kommen.

Khéphren Thuram Geboren: 26. März 2001 (Alter 22 Jahre), Reggio Emilia Vereine im Profibereich: AS Monaco, OGC Nizza Vertrag bei Nizza bis: Juni 2025 Marktwert (laut transfermarkt.de) 40 Millionen Euro

Thomas Tuchel will Khéphren Thuram zum FC Bayern holen

Objekt der Begierde soll Khéphren Thuram sein. Laut einem Bericht der L‘Équipe ist der 22-Jährige, der bereits 114 Ligue-1-Spiele bestritt, zwar noch weit davon entfernt, den OGC Nizza in diesem Sommer zu verlassen. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass ein Transfer noch in den nächsten Wochen vonstatten geht.

Und das liegt mitunter am FC Bayern. Tuchel will den Teilnehmer der U21-Europameisterschaft noch immer in seinem Team haben. An der Côte d‘Azur ist Thuram bereits mit einem Preisschild versehen worden, das nach Informationen des Portals Foot Mercato bei 50 Millionen Euro liegt.

Thomas Tuchel will Khéphren Thuram (#19) unbedingt zum FC Bayern holen. © IMAGO/Maurizio Borsari

Khéphren Thuram: Neben dem FC Bayern auch der BVB interessiert

Bisher war keiner der grundsätzlich interessierten Vereine bereit, diese Summe aufzufahren. Borussia Dortmund soll sich ebenfalls Informationen eingeholt haben, winkt bei dem geforderten Preis wie der FC Liverpool allerdings ab. Newcastle United hat sein Geld lieber in Sandro Tonali investiert.

Der vier Jahre jüngere Bruder des lange ablösefreien Marcus Thuram, der mittlerweile einen Vertrag bei Inter Mailand unterschrieben hat, will zukünftig hoch hinaus. Demnach will sich Khéphren Thuram ausschließlich zu einem Klub verändern, der an einem internationalen Wettbewerb teilnimmt. Nizza tut das in der kommenden Saison aufgrund eines enttäuschenden neunten Platzes nicht.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Nur wenn Sadio Mane geht, wäre Khéphren Thuram ein Thema

Thuram lief in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen für OGC auf. Dabei erzielte er zwei Tore und legte acht Treffer auf. Grundsätzlich kommt er zumeist im linken Mittelfeld zum Einsatz, beackert also die Außenbahn.

Dieser Umstand macht einen Transfer zum FC Bayern nur dann wahrscheinlich, sollte in den nächsten Wochen ein Abnehmer für Sadio Mané gefunden werden können. Der Afrikaner enttäuschte in seiner Debütsaison in der bayerischen Landeshauptstadt und soll den FCB verlassen. (aoe)