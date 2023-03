BVB spuckt vor Bayern-Kracher große Töne: Hat man da nicht das Wichtigste vergessen?

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund am 1. April zum großen Bundesliga-Showdown. Nico Schlotterbeck gibt sich optimistisch.

München - Das Spiel der Spiele hat den Namen endlich wieder verdient! Wenn Borussia Dortmund am 1. April in der Allianz Arena beim FC Bayern München vorstellig wird, bringt der Klassiker nach vielen Jahren auch wieder einmal so etwas wie Spannung mit sich. Der BVB steht zum 26. Spieltag der Bundesliga einen Zähler vor dem Rekordmeister an der Tabellenspitze.

FC Bayern München - Borussia Dortmund Samstag, 1. April, 18.30 Uhr Allianz Arena Bundesliga, 26. Spieltag

Nico Schlotterbeck vor dem Klassiker: „Können in München gewinnen“

Das Aufeinandertreffen läutet den Saisonendspurt ein. Es wird für beide Klubs ein heißer Frühling. Während die Bayern aktuell noch auf allen drei Hochzeiten tanzen, konzentriert man sich in Dortmund auf Bundesliga und DFB-Pokal. Möglicherweise ein Vorteil? Der BVB hatte die Schale seit 2012 nicht mehr in der Hand, die Sehnsucht ist groß, selten waren die Vorzeichen so gut – findet auch Nico Schlotterbeck.

Der Nationalspieler sagte der Sport Bild während der aktuellen Länderspielpause: „Wir haben in diesem Jahr mehr Punkte geholt als sie und sind in der Liga noch ungeschlagen – das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Wenn jeder seine Top-Leistung abruft, können wir in München gewinnen.“

BVB-Star Nico Schlotterbeck (l.) gibt sich vor dem Gastspiel beim FC Bayern München selbstbewusst. Thomas Müller (r.) dürfte genau wissen, wer die jüngsten acht Vergleiche in der Allianz Arena gewonnen hat. © Uwe Kraft / MIS / Imago

Dortmunder spucken vor Bayern-Kracher große Töne: Hat der BVB da nicht das Wichtigste vergessen?

Schlotterbeck lässt also Fakten aus der Gegenwart sprechen. Die Fakten aus der Vergangenheit, die man beim BVB gekonnt vergisst: In München wurde es für Schwarz-Gelb sehr oft sehr schmerzhaft. Genauer gesagt: Die Bayern haben mit den Dortmundern regelmäßig den Boden der Allianz Arena gewischt.

Jüngstes Beispiel: Das 3:1 am 23. April 2022 - danach stand Bayern als Meister fest. Mehr Demütigung brachten da nur Ergebnisse wie die 4:0-, 5:0- oder 6:0-Siege in den Jahren 2018 und 2019.

Dortmund hat die letzten acht Gastspiele beim FC Bayern zum Teil krachend verloren

Wann hat Dortmund zuletzt ein Bundesliga-Spiel beim FC Bayern nicht verloren? Fast neun Jahre muss man zurückblättern, um einen 3:0-Erfolg am 12. April 2014 zu entdecken. Der FCB stand schon damals schon seit drei Wochen als Meister fest. Seit diesem Sieg hat Dortmund acht Spiele beim Rekordmeister zum Teil krachend verloren. Klappt es jetzt ausgerechnet im neunten Anlauf?

Dafür spricht auf jeden Fall die aktuelle BVB-Form. Dagegen die Historie - und der Umstand, dass die Bayern einfach zur Stelle sind, wenn es wichtig wird. So gesehen in der Champions League gegen Paris.

„Bayern durch den Verlust der Tabellenführung gereizt“: Schlotterbeck und der BVB sind gewarnt

Laut Schlotterbeck wisse der BVB vor dem Duell aber natürlich, „dass die Bayern durch den Verlust der Tabellenführung gereizt sein werden“. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hatte durch einen fulminanten 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung am Samstagabend übernommen (53 Punkte), die Bayern konnten sie tags darauf nicht zurückerobern, als sie mit 1:2 in Leverkusen unterlagen. Nun trennt die beiden Kontrahenten ein Zähler.

Mit einem Erfolg in München wäre die Dortmunder Chance auf die erste Meisterschaft seit 2012 so groß wie lange nicht. „Wir haben ja nie gesagt, dass wir den Titel nicht haben wollen. Für diese Chance gebe ich jeden Tag alles“, sagte Schlotterbeck: „Wir müssen weiterhin jede Woche die Mentalität, den Willen und Kampfgeist zeigen, der uns in diesem Jahr auszeichnet.“ Dann könnte auch der München-Fluch gebrochen werden.

Möglicherweise spielen den Dortmundern am 1. April dann auch die bayerischen Verletzungssorgen in die Karten. Nun hat schon der zweite Nationalspieler die Länderspielreise absagen müssen. (akl)