FC Bayern bald im BVB-Stil? Neues Trikot für kommende Saison offenbar enthüllt

Von: Momir Takac

Der FC Bayern München könnte in der kommenden Saison in einem Trikot auflaufen, das durch eine ungewöhnliche Farbgebung besticht.

München – Wie die Trikots der nächsten Saison aussehen, ist bei Fußballvereinen ein wohl gehütetes Geheimnis. Auch der FC Bayern hätte es gerne, wenn das neue Outfit erst bei der offiziellen Präsentation kurz vor dem Start der neuen Spielzeit gezeigt wird. Doch Online-Portale wie Footy Headlines machen dem FCB und anderen Klubs stets einen Strich durch die Rechnung.

FC Bayern könnte bald in schwarzen Auswärtstrikots mit ungewöhnlichen Logo-Farben auflaufen

Das Spezialgebiet der Plattform: Trikots schon lange vor der Bekanntgabe zu leaken. Das haben die Macher nun mit dem vermeintlichen Auswärtsdress gemacht, das der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga-Saison 2023/24 tragen soll. Auch wenn die Online-Seite das kommende Shirt nicht ganz genau vorhersagen kann, kommen die Prognosen dem Original schon häufig sehr nahe. So wie in der vergangenen Saison, als Footy Headlines ein Bayern-Trikot mit Querstreifen leakte.

Das neue FC-Bayern-Auswärtstrikot könnte ungewöhnliche Logo-Farben haben. © Screenshot/footyheadlines.com

2023/24 sollen die Münchner in der Bundesliga einmal mehr in schwarzem Dress auflaufen. Footy Headlines zufolge sind zwei Hauptoptionen möglich. Entweder ein schwarzes Trikot mit einer völlig neuen Farbkombination der Logos. So könnte das Zeichen des Sponsors und Herstellers Adidas grün und das FC-Bayern-Logo lila sein – oder umgekehrt. Farblich angeglichen könnten auch die drei Streifen neben dem Kragen angepasst sein.

FC Bayern könnte wie der BVB künftig in komplett schwarzen Trikots spielen

Die zweite mögliche Variante wird als „komplett in schwarz“ beschrieben. Logos würden sich durch einen Grauton hervorheben. Damit könnte der FC Bayern im Stil von Borussia Dortmund spielen. Der BVB lief kürzlich in einem Trikot „mit schwarzem Kohlemuster und Flock in Stahloptik“ auf.

Footy Headlines betont, dass das Bayern-Trikot auf einem geleakten Trainingsshirt basiert und das Jersey für die Spiele „bis auf die Hauptfarbe völlig anders“ ist. Schwarz soll es laut „offiziellen Adidas-Daten“ in jedem Fall sein. In der aktuellen Saison ist eines der Bayern-Auswärtstrikots weiß mit goldener Schrift. Das hatte die Website damals richtig vorausgesagt. (mt)