Tuchel erklärt Sané-Geheimnis: Freundin spielt wichtige Rolle im Zusammenspiel mit Kane

Von: Marius Epp

Leroy Sané geht mit Leistung voran – und ist aus der Bayern-Elf momentan nicht wegzudenken. Thomas Tuchel verrät eines seiner Erfolgsgeheimnisse.

München – „Wenn ich den Leroy seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe.“ Ein Kompliment der Marke Uli Hoeneß, das Leroy Sané mit Sicherheit guttun wird. In den letzten Jahren gehörte er zu den am meisten kritisierten Spielern des FC Bayern.

Leroy Sané trumpft beim FC Bayern auf

Das hat sich geändert: Momentan wird er mit Lob überschüttet. Der Linksfuß wirbelt seit Wochen wie ein Duracell-Hase über das Spielfeld, scheint nie müde zu werden. Auch vor dem Tor entwickelte er eine neue Kaltschnäuzigkeit, die ihm in der letzten Saison oft fehlte. Zu den Gründen für das Formhoch zählt auch eine Frau, die 1987 in New York geboren wurde.

Mit der US-Amerikanerin Candice Brook ist Sané bereits seit 2017 offiziell zusammen und hat zwei Kinder (Rio Stella und Milo). Die 36-Jährige gibt dem DFB-Star sicherlich privat eine Menge Halt. Darüber hinaus trägt sie indirekt zur besseren Kommunikation im Bayern-Team bei. Denn im Hause Sané/Brook wird vorwiegend Englisch gesprochen.

Unter anderem dank Candice Brook (l.) spricht Leroy Sané so gut Englisch – was ihm hilft, Harry Kane besser kennenzulernen.

Neues Bayern-Duo Sané und Kane harmoniert – „Es ist sehr offensichtlich“

Auch dank seiner Zeit in England bei Manchester City spricht Sané fließend Englisch. Das kommt ihm im Zusammenspiel mit Bayerns neuem Superstar Harry Kane zugute. Die beiden harmonieren prächtig, wie auch Trainer Thomas Tuchel betont: „Es ist eine gute Kombination. Bei den beiden ist es aktuell sehr offensichtlich.“

Sané dürfte neben Tuchel einer der ersten Ansprechpartner für Kane im Team gewesen sein, der wie am Fließband trifft und sich im Eiltempo integriert, wie die Fotos von der Bayern-Wiesn am Sonntag unter Beweis stellten. „Es hilft, dass Leroy wie eine zweite Muttersprache fließend Englisch spricht, die Kommunikation sehr einfach ist“, bestätigt Tuchel.

Kane und Sané auch im DFB-Pokal gesetzt?

Im Gegenzug profitiert auch Sané von Kane – weil der Engländer sich oft fallen lässt, Bälle festmacht und so Platz für tiefe Läufe seiner Mitspieler schafft.

Im nächsten Spiel heißt es Bayern gegen Preußen – dabei handelt es sich nicht um ein altes Kriegsschauspiel, zu dem es zwischen den beiden ehemaligen Großmächten zuletzt vor 257 Jahren gekommen ist, sondern „nur“ um eine Erstrundenpartie im DFB-Pokal. TV-Infos zum Spiel in Münster am Dienstagabend gibt es hier. (epp)