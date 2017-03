Cantona beleidigt Hoeneß: „Du *******“ - und gibt Sex-Tipps

Paris - Eric Cantona ist ein ehemaliger Fußballprofi, der auf und neben dem Platz für Furore sorgte. Nun ledert er in einem Video gegen Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

Viermal war Eric Cantona mit Manchester United Meister der Premier League. Doch nicht nur die vielen, sensationellen Tore haben ihn berühmt gemacht, sondern auch sein Kung-Fu-Tritt gegen einen Fan. In dem Video von einst trägt Cantona ein schwarzes Trikot mit der Nummer 7:

Der 50-Jährige lebte seine dramatische und direkte Ader nicht nur auf dem Sportplatz aus. Er war schon in 20 Filmen zu sehen und nutzt nun sein schauspielerisches Talent für den SportsenderEurosport. In einem regelmäßigen, satirischen Video-Blog nimmt er als „Commissioner Cantona“ kein Blatt vor den Mund. Der Franzose thront mit offenem Hemd auf einem Sessel, dessen Armlehnen mit Pelz bedeckt sind und fuchtelt mit einem Stock, der als Zepter dienen könnte. In der neuesten Ausgabe knöpft er sich Uli Hoeneß vor.

„27 Millionen Steuern hinterzogen, und Bayern-Präsident Uli Hoeneß bezichtigt Douglas Costa, hoffnungslos gierig zu sein, weil er laut über einen Transfer nachdenkt, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen“, wütet Cantona und führt weiter aus: „Wie wir in meinem Land sagen: Der Camembert sagt zum Brie: ‚Hey, du stinkst!‘“.

„Sieben Minuten...“ - Cantona gibt auch Sex-Tipps

Damit nicht genug: „Sieben Minuten braucht Barca, um drei Tore zu schießen. Sieben Minuten braucht PSG-Verteidiger Serge Aurier, um seine Stutzen anzuziehen. Sieben Minuten war Manchester City virtuell im Viertelfinale“, so der ehemalige Stürmer einleitend, der weiter ausführt: „Sieben Minuten ist auch zufällig die durchschnittliche Zeitspanne für Geschlechtsverkehr. Der Punkt ist: Habt keinen Sex, während ihr Fußball schaut, weil ihr eine Menge verpassen werdet.“

Hier das komplette Video:

Eric Cantona knöpft sich Hoeneß, Suarez & PSG vor - und gibt einen ganz besonderen Sex-Tipp! pic.twitter.com/GN8zOe42d8 — Eurosport DE (@Eurosport_DE) 24. März 2017

AnK