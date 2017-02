Ancelotti: „Man kann nicht immer gut spielen“

München - Nach zwei durchwachsenen Partien in diesem Jahr wird von den Roten gegen Schalke 04 ein ganz anderes Auftreten erwartet. Trainer Carlo Ancelotti beugt schonmal vor.

Acht Siege in Serie - so lautet die Erfolgsbilanz des FC Bayern seit Ende November. Doch bis auf die Ergebnisse stimmte bei den jüngsten Auftritten nicht viel. Für Carlo Ancelotti trotzdem kein Grund, zu hart ins Gericht zu gehen mit seiner Mannschaft. „Fußball ist nicht nur Ästhetik. Fußball ist auch Ergebnis, Taktik, Leidenschaft, Haltung. Man kann nicht immer gut spielen, aber dann andere Qualitäten zeigen“, betonte der 57-Jährige vor der Partie gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr, hier im Live-Ticker).

Die „Königsblauen“ liegen nach 18 Spieltagen lediglich auf Rang elf, Ancelotti warnt dennoch vor dem Team von Markus Weinzierl. „Schalke ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt“, so der Italiener. Verzichten muss er neben Franck Ribéry auch auf Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler ist krank. Dagegen kehren die zuletzt verletzten Arturo Vidal und Thiago wieder zurück in den Kader der Roten.

Zumindest für das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal hat Ancelotti Hoffnung auf einen Einsatz vom derzeit noch verletzten Abwehrchef Jerome Boateng. Nach einer Operation am Brustmuskel Ende des vergangenen Jahres erwarte er den Verteidiger Ende Februar wieder im Mannschaftstraining, so der FCB-Coach.

sw, bok

