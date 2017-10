Live-Ticker: Fünf Neue in Bayern-Startelf - Hummels und Kimmich auf der Bank

Wir geben alles bis zum Schluss

was anderes ist für uns nicht drin

die grosse Chance, der Sieger holt den Cup

die Nummer eins ist unser Ziel

FC Bayern forever number one

you can call us the champions of the world

FC Bayern forever Number one

we‘re much better than the rest

du weißt Geschichte wird gemacht

die Mannschaft einst das Team von jetzt

gemeinsam werden wir nie untergehn

wenn wir mit euch zusammen stehn