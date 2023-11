Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale: Das müssen Sie wissen

Von: Korbinian Kothny

RB Leipzig und der FC Bayern haben bereits das Ticket für das Champions-League-Achtelfinale gebucht. Aber wann findet die Auslosung statt?

München – Der FC Bayern München steht mal wieder im Achtelfinale der UEFA Champions League. Die Münchener qualifizierten sich zum 16. Mal in Folge für die K.o.-Phase der Königsklasse. Dabei steht die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel bereits nach dem 4. Spieltag als Gruppensieger fest.

Champions League 2023/24 Teilnehmer: 32 Titelverteidiger: Manchester City Deutsche Teilnehmer: FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Union Berlin

Sechs von 16 CL-Achtelfinalteilnehmern stehen bereits fest

Neben dem deutschen Rekordmeister haben auch Inter Mailand, RB Leipzig, Manchester City, Real Madrid und Real Sociedad das Ticket für die K.-o.-Runde gebucht. Damit stehen bereits sechs der 16 Achtelfinal-Teilnehmer fest. Die verbliebenen zehn Plätze werden an den letzten beiden Spieltagen vergeben.

Während die Bayern und Leipzig schon für das Achtelfinale planen können, muss beispielsweise Borussia Dortmund noch um das Überwintern in der Königsklasse bangen. Der sechste und letzte Spieltag der Gruppenphase ist dabei für Dienstag, den 12. Dezember und Mittwoch, den 13. Dezember terminiert.

Am 18. Dezember findet die Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale statt. © Norbert Scanella via www.imago-images.de

FC Bayern trifft als Gruppensieger auf Gruppenzweiten

Direkt in der Woche darauf findet am Montag, dem 18. Dezember, die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals statt. Die Losung steigt wie gewohnt im schweizerischen Nyon. Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, in den vergangenen Jahren ging es aber jeweils um 12 Uhr los.

Der FC Bayern ist als Gruppensieger gesetzt und wird auf einen Gruppenzweiten treffen. Im Achtelfinale können die Klubs zudem nicht auf Vereine aus dem gleichen Verband oder der eigenen Gruppe treffen.

Champions-League-Achtelfinale als Mammutprogramm

Auch die Termine für die Partien des Champions-League-Achtelfinals stehen bereits fest. Die erste Runde der K.o.-Phase erweist sich traditionell als Mammutprogramm und wird über vier Wochen ausgetragen. Die Hinspiele finden am 13., 14., 20. und 21. Februar 2024 statt, die Rückspiele am 5., 6., 12. und 13. März. Wer sich nach Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich durchsetzt, steht im Champions-League-Viertelfinale. (kk)

