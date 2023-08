FC Bayern droht am Donnerstag absolute Hammer-Gruppe

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Donnerstag wird die Gruppenphase in der Champions League ausgelost. Dem FC Bayern droht eine wahre Hammer-Gruppe.

München/Monaco – Am Donnerstagabend um 18 Uhr ist es wieder so weit: Dann rollen wieder die Kugeln durch das Grimaldi Forum in Monaco, denn dann wird die Gruppenphase für die Champions League 2023/24 ausgelost.

Während der FC Bayern München in Lostopf 1 gesetzt ist, verteilen sich die anderen deutschen Teilnehmer auf die restlichen Töpfe. Der BVB sowie RB Leipzig befinden sich in Lostopf 2 – und Union Berlin bei seiner Premiere in Lostopf 4.

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid Schachtjor Donezk Union Berlin FC Sevilla Manchester United FC Salzburg RC Lens FC Bayern München Borussia Dortmund Roter Stern Belgrad Newcastle United FC Barcelona Atletico Madrid SC Braga Celtic Glasgow SSC Neapel RB Leipzig AC Milan Young Boys Bern Paris Saint-Germain FC Porto Lazio Rom Galatasaray Istanbul Benfica Lissabon FC Arsenal - - Feyenoord Rotterdam\t Inter Mailand - -

Champions League: FC Bayern droht am Donnerstag eine Hammer-Gruppe zugelost zu bekommen

Da die Qualifikation bislang noch nicht abgeschlossen ist, werden die Lostöpfe erst am Donnerstag offiziell vervollständigt. Doch schon jetzt steht fest: Den Bayern könnte eine absolute Hammer-Gruppe drohen!

Allerdings haben die Münchner in der vergangenen Saison bereits bewiesen, dass sie auch diese bewerkstelligen können. Zur Erinnerung: Damals zog man gegen den FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen mit 18 Punkten als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Auf wen trifft der FC Bayern in der Gruppenphase der Champions League? Es warten attraktive Lose. © Imago-Images

FC Bayern gegen Real Madrid bereits in der Gruppenphase der Champions League?

In diesem Jahr wäre folgendes Szenario möglich: Die Münchner könnten bereits in der Gruppenphase auf Real Madrid treffen, da die Königlichen dieses Mal in Lostopf 2 zu finden sein werden. Der Grund: Der FC Barcelona wurde in Spanien Meister.

In Lostopf 3 könnte dann FC Salzburg warten und wenn es ganz blöd läuft, ziehen die Münchner aus Lostopf 4 den neuen Scheich-Klub aus England: Newcastle United.

Christoph Freund, Bayerns neuer Sportdirektor und zuvor in Salzburg tätig, hofft allerdings nicht, dass es wieder zum Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und RB, respektive FC Salzburg kommt.

CL-Gruppen-Auslosung: Christoph Freund hofft nicht auf RB Salzburg

„Muss nicht unbedingt sein“, sagte der 46-Jährige mit einem Augenzwinkern bei seiner Präsentation am Mittwochvormittag in der Allianz Arena: „Ich war schon so oft in Salzburg im Stadion. Zweimal haben sie gegen die Bayern gespielt, einmal in der Gruppenphase und einmal im Achtelfinale – vielleicht dieses Jahr dann im Viertelfinale. Das wäre schöner.“

Doch nicht nur der österreichische Meister würde auf den FC Bayern in Lostopf 3 warten – dort lauern noch ganz andere Kaliber wie der AC Milan oder Lazio Rom aus der Serie A. So wäre für die Münchner eine Vorrundengruppe in der Champions League mit Manchester United, Milan und Celtic Glasgow möglich. Darüber hinaus warten in Lostopf 2 mit Vorjahresfinalist Inter Mailand oder dem FC Arsenal zwei weitere dicke Brocken.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

FC Bayern im Los-Glück? Es könnte auch eine leichte Champions-League-Gruppe werden

Die vermeintlich leichteste Gruppenkonstellation wäre ohne die fehlenden vier restlichen Teams, die erst am Mittwochabend feststehen werden, auf dem Papier wohl der FC Porto, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern.

Aber wie heißt es so schön: In der Königsklasse gibt es keine schwachen Gegner – und wer die Champions League gewinnen will, der muss sowieso jedes Team schlagen. Insofern: Warten wir die Auslosung am Donnerstagabend einfach mal ab. (smk)