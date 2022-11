FC Bayern gegen PSG in der Champions League: Thomas Müller schickt erste Grüße nach Paris

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München steht im Champions-League-Achtelfinale und trifft dort auf Paris Saint-Germain. Wir haben die Reaktionen zur Auslosung zusammengefasst.

München - In der Gruppenphase verlief für den FC Bayern München alles nach Plan: Sechs Spiele, sechs Siege, dominante Auftritte, den FC Barcelona bereits eliminiert, ordentliche Prämien eingefahren und vor allem: Die Konkurrenz hat wieder einmal bemerkt, dass mit dem deutschen Rekordmeister definitiv zu rechnen sein wird.

Nach der Traum-Vorrunde war natürlich klar: Im Achtelfinale trifft niemand gerne auf die Bayern. Die Auslosung am Montagmittag ergab nun, dass Paris Saint-Germain gegen den sechsmaligen Champions-League-Triumphator ran muss. Wir haben die Reaktionen zur Auslosung zusammengefasst.

... das Los: „Bonjour again, Paris! Zwei sehr gute Mannschaften mit sehr guten Spielern. Leider kommt eine nicht weiter. Dieses Mal kein Au Revoir! Ich hatte letztes Mal schon großen Respekt vor Paris. Ich freue mich auf dieses große Duell nächstes Jahr. Wir sehen uns, Jungs, byebye. Ein großes Spiel im Fußball, ein großes Spiel.“

... den Gegner: „Ich habe immer gesagt, wir nehmen es so, wie es kommt. Top-Spiel, Top-Gegner. Eine der besten Mannschaften Europas mit absoluten Weltstars. Wir haben viele französische Nationalspieler, die dann nach Hause zurückkehren. Ich freue mich auf die Spiele. Das wird für jeden Fan ein Leckerbissen.“

... die bisherige CL-Saison: „Wir haben es in der Gruppe sehr gut gemacht. Die Gruppe war schwer, wir haben die Aufgaben aber gut gelöst. Wir freuen uns jetzt einfach auf die Champions League. Paris ist ungeschlagen in der Gruppe, hat absolute Spitzenspieler.“

... das Los: „Die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, wir konnten ja nur vier Gegner bekommen. Wir hatten mit Paris schon unsere Erfahrungen, eine sehr, sehr positive. Es ist der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Beim letzten Mal haben wir über Villarreal diskutiert, ein in Anführungszeichen nicht so schweres Los. Jetzt haben wir zwei hochattraktive Spiele gegen Paris.“

... die Chancen: „Es ist Fifty-Fifty. Es hängt von so vielen Faktoren ab, auch vom Glück. Das muss man auch haben. Paris hat gesehen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben, aber: Das ist alles erst im Februar und März. Da sind noch viele Dinge dazwischen, auch eine Weltmeisterschaft. Wir können uns aber auf tolle Spiele freuen.“

... die anstehende Pause wegen der WM: „Das ist die große Herausforderung. Wir wussten vorher, dass es die WM gibt. Je nach dem, in welchem Zustand die Mannschaft ist, muss man schauen, was zu tun ist. Mitte Februar, Anfang März ist dann schon wieder einiges im Gange, aber es ist ganz schwer zu sagen, in welcher Verfassung man sein wird. Es ist für die Spieler aber jetzt schon eine Motivation, wenn man weiß, gegen wen es geht.“ (akl)