Champions-League-Auslosung heute live: Welche Hammer-Gruppe darf‘s für den FC Bayern sein?

Von: Florian Schimak

Am Donnerstag wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Dem FC Bayern drohen dicke Brocken. Wer wird‘s? Die Auslosung im Live-Ticker.

Update vom 31. August, 12.39 Uhr: In dieser Champions-League-Saison fehlen übrigens drei richtig große Namen. Der FC Liverpool, mit Trainer Jürgen Klopp startet lediglich in der Europa League. Der FC Chelsea, immerhin Titelträger 2021, hat sich hingegen gar nicht für das internationale Geschäft qualifiziert. Auch Juventus Turin wird man in dieser Spielzeit nicht in Europa sehen.

FC Bayern droht Hammer-Gruppe: Champions-League-Auslosung im Live-Ticker

Erstmeldung vom 31. August, 11.35 Uhr:

München/Monaco – Endlich wieder Königsklasse!

Zumindest der Anfang, denn am Donnerstagabend wird ab 18 Uhr die Gruppenphase in der UEFA Champions League ausgelost. Daher werden alle Top-Teams aus Europa ihre Augen aufs Grimaldi Forum in Monaco richten, denn dort wird die Ziehung wie üblich stattfinden.

Auf welche Teams trifft der FC Bayern in diesem Jahr in der Gruppenphase der Champions League? © IMAGO / ZUMA Press /Newspix

Champions-League-Auslosung heute live: Welche Hammer-Gruppe darf‘s für den FC Bayern sein?

Natürlich werden auch die Bosse des FC Bayern München vor Ort sein und gespannt auf die Loskugeln schauen. Denn dem deutschen Rekordmeister könnte eine wahre Hammer-Gruppe drohen! Nicht unwahrscheinlich, dass es bereits in der Gruppenphase zu einem Duell mit einem europäischen Schwergewicht kommt.

Real Madrid, Inter Mailand, die kürzlich erst Benjamin Pavard aus München verpflichtet haben, oder der FC Arsenal befinden sich in Lostopf 2 und sind somit potenzielle Gegner der Bayern.

Ein letztes Mal: Auslosung der Gruppenphase in der Champions League

Ab 18 Uhr wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Übrigens zum letzten Mal, denn ab der Saison 2024/25 wird die Königsklasse reformiert – und die klassische Vorrunde mit acht Gruppen fällt dann weg. (smk)