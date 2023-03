Champions League: Auslosung heute im Live-Ticker – FC Bayern erinnert sich mit Grauen

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist bei der Auslosung der Champions League für das Viertelfinale vertreten. © Richard Juilliart/dpa

Der FC Bayern erwartet mit Spannung die Auslosung in der Champions League. In unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Los.

Nyon - Die Auslosung für die nächste Runde in der Champions League steht am Freitagmittag, ab 12 Uhr, an. Der FC Bayern blickt gespannt nach Nyon, wo die Ziehung der Lose durchgeführt wird. Im Topf befinden sich sieben mögliche Gegner für die Bayern.

Champions-League-Auslosung im Live-Ticker: FC Bayern hält deutsche Fahne hoch

Der FC Bayern ist gegen Paris Saint-Germain souverän ins Viertelfinale der Champions League gestürmt. Im Achtelfinal-Hinspiel in Paris gab es ein etwas glückliches 1:0, im Rückspiel machten die Bayern mit einem verdienten 2:0 dann alles klar.

Der deutsche Rekordmeister konnte sich als einzige Mannschaft aus der Bundesliga für die Runde der letzten acht qualifizieren. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt waren mehr oder weniger chancenlos an dieser Hürde gescheitert. Dass die Bayern als einziges deutsches CL-Team noch dabei sind, ist für Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge „keine Überraschung“.

Mögliche Bayern-Gegner für Champions-League-Viertelfinale stehen fest

SSC Neapel Real Madrid AC Mailand Benfica Lissabon Manchester City Chelsea FC Inter Mailand

Auf welche möglichen Gegner trifft der FC Bayern?

Im Viertelfinale der Königsklasse können nun alle Mannschaften aufeinander treffen. Die möglichen Bayern-Gegner für das Champions-League-Viertelfinale sind Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Benfica und das Italien-Trio mit Inter und AC Mailand sowie Neapel. Ausgetragen wird die Runde der letzten acht Mannschaften am 11./12. sowie 18./19. April.

Bei der Auslosung droht dem FC Bayern mit Titelverteidiger Real Madrid oder Manchester City nach dem PSG-Knaller also direkt der nächste harte Brocken. Verzichten würde die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann sicher auch gerne auf das Los Napoli mit Super-Stürmer Victor Osimhen, von dem ein Experte schwärmt und einen Bayern-Transfer fordert.

Champions-League-Auslosung: FC Bayern erinnert sich mit Grauen an letztes Jahr

Die große Unbekannte könnte Benfica mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt sein, das ähnlich wie Villarreal im Vorjahr unterschätzt werden könnte. Zur Erinnerung: Im Vorjahr scheiterte der FC Bayern im Viertelfinale sensationell am spanischen Underdog. Nach der Auslosung haben die Bayern erstmal Planungssicherheit: Die möglichen Viertelfinal-Gegner des FC Bayern im tz-Check.

Die Bayern blicken jedenfalls selbstbewusst nach Nyon. „Ich wüsste keine Mannschaft, die ‚Juhu‘ schreit, wenn sie auf den FC Bayern trifft“, hatte Kapitän Thomas Müller nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen PSG gemeint. Bei der letzten Auslosung der Saison werden auch gleich die Halbfinalspiele gezogen. Damit wäre der gesamte weitere Weg der Bayern ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul bekannt. Verfolgen Sie die Champions-League-Auslosung für das Viertelfinale live im TV und Stream oder hier ab 12 Uhr im Live-Ticker. (ck)