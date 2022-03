Champions League: Auslosung im Live-Ticker - FC Bayern mit Glücks-Los im Viertelfinale?

Von: Alexander Kaindl

Am Freitag werden in Nyon die Viertelfinals der Champions League ausgelost. Auf wen trifft der FC Bayern München? Wir sind im Live-Ticker dabei.

Nyon - Es ist einer der großen Tage im Fußball-Frühjahr: Am 18. März werden in Nyon die Viertelfinals der Champions League* ausgelost. Die europäische Elite blickt gespannt an den Genfer See, wo am Freitag ab 12 Uhr die Paarungen für die letzten acht verbliebenen Mannschaften in der Königsklasse ausgelost werden.

FC Bayern München FC Liverpool FC Chelsea Manchester City Real Madrid Atletico Madrid FC Villarreal Benfica Lissabon

Champions League: Auslosung live - FC Bayern München wartet auf Viertelfinal-Gegner

Auch der FC Bayern München* hat es in den erlesenen Kreis geschafft - wieder einmal. Daran erinnerte jüngst auch Präsident Herbert Hainer in einem Interview. Dem kicker sagte er: „Der FC Bayern ist gerade zum 20. Mal ins Viertelfinale der Champions League eingezogen – das ist keinem anderen Verein der Welt bisher gelungen.“

Die Frage ist nun: Ist das Viertelfinale auch die Endstation? Das hängt natürlich auch vom Gegner ab. Im Feld befinden sich fünf echte Schwergewichte: die englischen Klubs Manchester City, FC Liverpool und FC Chelsea zählen zu den absoluten Topfavoriten auf den Henkelpott. Mit Real Madrid gibt es natürlich noch den Rekordsieger. Und mit Stadtrivale Atletico ist ohnehin immer zu rechnen.

Objekt der Begierde: Der Champions-League-Pokal. © PanoramiC/imago-images

CL-Auslosung live: FC Bayern im Viertelfinale - Glücks-Los für die Münchner?

Zwei Mannschaften, die man nicht unbedingt in der Runde der letzten Acht erwartet hatte, komplettieren neben den Bayern das Feld: der FC Villarreal und Benfica Lissabon.

Beide Teams haben ihre Klasse in der bisherigen Runde bereits unter Beweis gestellt, nichtsdestotrotz dürften die Spanier und Portugiesen wohl das Wunsch-Los eines jeden anderen Vereins sein. Wenn man Manchester City und Villarreal in einem CL-Viertelfinale zur Auswahl hat - dann nimmt man doch lieber Villarreal, oder?

Viertelfinale in der Champions League: Auslosung beginnt am Freitag um 12 Uhr

Die Verantwortlichen der Klubs werden die Zeremonie in der Schweiz sicher gespannt verfolgen. Wir natürlich ebenso - die Übertragung beginnt um 12 Uhr, wir sind hier im Live-Ticker dabei.