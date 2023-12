Neuer rettet Bayern Unentschieden gegen Außenseiter - Elfer-Ärger um Schiedsrichterin

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern kommt in der Champions League gegen den FC Kopenhagen nicht über ein Remis hinaus. Manuel Neuer hält die Null fest. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern - FC Kopenhagen 0:0 (0:0)

München bleibt ohne Tor: Erstmals seit 17 Spielen kein Sieg in der Champions-League-Vorrunde.

Dieser Live-Ticker zum Spiel wird fortlaufend aktualisiert.

Fazit: Zwei Serien des FC Bayern in der Champions League sind gerissen: Die Münchner kamen am Mittwochabend vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena nicht über ein 0:0 (0:0) gegen den FC Kopenhagen hinaus. Es war das erste Königsklassen-Spiel seit dem 11.4.2018 (gegen den FC Sevilla) ohne eigenes Tor. Zudem gelang nach 17 Vorrunden-Siegen in Serie in der Gruppenphase erstmals kein Sieg. Der deutsche Rekordmeister agierte nach kräftezehrenden Wochen passiv mit wenig Tempo und Dynamik.

Weltmeister Manuel Neuer rettete den Bayern mit einer glänzenden Doppel-Parade in der 87. Minute die Null. Auf dem Platz gab es Schiri-Ärger rund um die Schiedsrichterin Stephanie Frappart. Die Französin hatte nach einem vermeintlichen Handspiel in der Nachspielzeit (90.+3) zuerst auf den Punkt gezeigt, die Entscheidung nach einem Hinweis des VAR aber zurückgenommen. Schon nach 62 Minuten sowie nach 85 Minuten hatten die Münchner nach einem Zupfer und einem Schieber Strafstoß gefordert - vergeblich. Bayern hatte sich schon vor dem fünften Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert.

Aufstellung Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Goretzka, Davies (86. Krätzig) - Kimmich, Guerreiro (64. Pavlovic) - Coman (64. Sané), Müller, Tel (64. Gnabry) - Kane Aufstellung Kopenhagen: Grabara - Jelert, Vavro, Diks, Boilesen (71. P. Ankersen) - Falk, Lerager, Diogo Goncalves (90.+5 O. Höjlund), M. Elyounoussi, Roony Bardghji (60. Achouri) - Claesson (60. Oskarsson) Tore: -

Nicht immer einer Meinung: Schiedsrichterin Stephanie Frappart und Bayerns Harry Kane. © IMAGO / Sven Simon

München bleibt ohne Tor: Erstmals seit 17 Spielen kein Sieg in Champions-League-Vorrunde

90. Minute + 7: Das Spiel ist aus! Die Bayern schießen erstmals seit über fünfeinhalb Jahren kein Tor in einem Vorrunden-Spiel der Königsklasse und bleiben das erste Mal nach 17 Spielen ohne Sieg in der Gruppenphase der Champions League.

90. Minute + 6: Münchens Trainer Tuchel ist noch immer aufgebracht ob der Entscheidungen des Schiri-Gespanns. Dabei ließen sich die wesentlichen Auslegungen der Franzosen nachvollziehen.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Münchner reklamieren auf Handelfmeter

90. Minute + 3: Achtung! Die Bayern reklamieren auf Handspiel im Strafraum der Dänen. Ein Abpraller springt Ankersen gegen den angewinkelten Arm. Die französische Schiedsrichterin gibt zuerst Elfmeter - nimmt diesen dann aber zurück. Der VAR ruft sie an den Bildschirm Und: Die Entscheidung ist anhand der TV-Bilder erneut nachvollziehbar. FCB-Coach Tuchel tobt trotzdem an der Seitenlinie und beschwert sich lauthals beim Vierten Offiziellen. Er hat die Szene offensichtlich anders gesehen.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit in der Münchner Arena.

87. Minute: Riesen-Tat von Neuer! Nach einem Eckball ist der Weltmeister doppelt zur Stelle. Kopenhagen kommt aus kürzester Distanz zum Abschluss. Doch der 37-Jährige ist zweimal sensationell an der Linie wieder oben und wehrt auch den Nachschuss ab.

86. Minute: Wechsel bei Bayern: Nachwuchsspieler Krätzig bekommt die Chance, ein paar Champions-League-Minuten zu sammeln. Für Davies ist der Arbeitstag auf dem Platz beendet.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Thomas Müller bekommt keinen Elfmeter

85. Minute: Aufregung in Fröttmaning! Schon wieder checkt das Schiri-Team aus Frankreich einen potenziellen Elfmeter, nachdem ein Münchner im gegnerischen Strafraum zu Boden ging. Kimmich beschwert sich energisch, will einen Rempler gegen Müller gesehen haben. Die TV-Bilder zeigen jedoch: Das war harmlos!

83. Minute: Kopenhagen schiebt nochmal nach vorne, versucht in den Schlussminuten offenbar, ein dezentes Pressing aufzuziehen. Lauert da jemand noch auf die eine Chance?

78. Minute: Bei den Bayern ist wenig Tempo drin. Grabara kann den nächsten Flankenball aufnehmen. Kommt stattdessen noch was von Kopenhagen? Ein Sieg wäre für die Dänen mit Blick auf ein mögliches Achtelfinale extrem wertvoll an diesem kalten Novemberabend in München.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Gelbe Karte gegen Sven Ulreich

73. Minute: Uiuiuiuiuiui ... Ersatztorwart Sven Ulreich sieht die Gelbe Karte. Der Schwabe hatte sich auf der Bank lauthals über eine Entscheidung von Schiedsrichterin Frappart beschwert.

71. Minute: Wechsel bei Kopenhagen: P. Ankersen wird für Boilesen eingewechselt. Die taktische Ausrichtung der Skandinavier bleibt klar defensiv. Sie wollen das Remis für den Showdown am letzten Spieltag.

68. Minute: Kane! Jetzt kommt Bewegung rein. Der Engländer zieht aus rund 25 Metern ansatzlos ab. Grabara muss sich strecken, um die Kugel über die Latte zu lenken.

67. Minute: Vorsicht! Der gerade eingewechselte Achouri zieht nach einem schnellen Haken von links nach innen und zieht schnörkellos auf den ersten Pfosten ab. Neuer ist unten und pariert den Ball.

64. Minute: Dreifach-Wechsel bei den Bayern: Gnabry kommt für Tel, Sané für Coman und Youngster Pavlovic für Routinier Guerreiro.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Kein Elfmeter nach Zupfer an Tel

Junger Stürmer des FC Bayern: Mathys Tel. © IMAGO / Sven Simon

62. Minute: Uhhhhh ... Tel geht nach einem leichten Zupfer im Strafraum der Dänen zu Boden. Schiedsrichterin Frappart bemüht mit ihrem Team einen Video-Check - die Französin entscheidet sich gegen einen Elfmeter.

60. Minute: Doppel-Wechsel bei Kopenhagen: Der tunesische Nationalspieler Achouri kommt für Supertalent Roony. Oskarsson darf für Claesson ran.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Überraschung in München?

57. Minute: In München bahnt sich eine Überraschung an. Es sieht so aus, als könnte Kopenhagen tatsächlich auf ein Unentschieden spielen. Den Bayern fällt aktuell nicht viel ein und die Dänen halten diszipliniert ihre Positionen um das eigene Tor.

52. Minute: Ein Flankenball von Coman landet in den Handschuhen von Goalie Grabara. Bayern tut aktuell nur das Nötigsten. Kräfte sparen ist für den Schlussspurt vor Weihnachten wohl angesagt.

50. Minute: Kane verliert den Ball am gegnerischen Sechzehner. Vom englischen Superstar ist heute noch nichts zu sehen. Der Torjäger spielt aber offensichtlich auch nicht mit einhundert Prozent seines Könnens.

48. Minute: Gefährlich! Kopenhagen kommt mutig und mit viel Zug zum Tor aus der Kabine. Diogo marschiert und versucht es mit einem Schlenzer aus der Distanz. Der Portugiese zirkelt den Ball aber um den rechten Pfosten.

46. Minute: Weiter geht es mit dem Champions-League-Spiel in Fröttmaning!

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Keine Tore zur Pause

Immer am Gegner dran: Bayerns Joshua Kimmich (re.). © IMAGO / Langer

45. Minute + 1: Pause in München! Ohne Tore geht es in der Arena in die Kabinen.

44. Minute: Die Chance? Nein! Laimer schaufelt den Ball an den Fünfmeterraum. Müller rutscht noch vorbei. Tel steht bereit, foult beim Schussversuch aber seinen Gegenspieler, der dazwischen geht.

40. Minute: Der junge Tel spielt extrem bemüht und motiviert. Keine Frage: Der 18-jährige Franzose will sich für mehr Einsatzzeiten empfehlen. Da er aber heute über die Außen ran muss, kommt er kaum in Abschlusspositionen. Geduld ist gefragt.

36. Minute: Bayer versucht es jetzt vereinzelt auch mit langen Diagonalbällen über den halben Platz. Die Münchner kommen nicht in ein hohes Passtempo, weil die Dänen bei Ballbesitz des FCB dicht gestaffelt mit acht Mann um den eigenen Strafraum stehen. Sehr diszipliniertes Spiel der Gäste.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Thomas Müller scheitert am Torwart

30. Minute: Großchance für die Münchner! Kimmich schickt Laimer in Richtung Grundlinie. Der Österreicher flankt in den Rücken der Abwehr auf Tel, der direkt mit dem Kopf zurücklegt. Am zweiten Pfosten ist Müller eingelaufen, scheitert aber aus kürzester Distanz an Keeper Grabara, der mit einer Gesichtsmaske spielt.

27. Minute: Riesen-Chance für Kopenhagen! Steckpass durch die Gasse und plötzlich ist Lerager durch. Der 30-jährige Däne bricht den Angriff aber ab und legt auf Roony Bardghji quer. Das schwedische Supertalent schlenzt den Ball Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Das kann das 1:0 für die Gäste sein ...

24. Minute: Der FC Bayern spielt geduldig um den Strafraum der Dänen. Es gibt bisher aber kein Durchkommen, da der Kontrahent meist mit fünf, manchmal mit sechs Spielern auf der letzten Linie stehen bleibt und ein skandinavisches Bollwerk aufzieht. Müller kreuzt immer wieder, kann aber (noch) keine Lücken reißen.

Gegen Kopenhagen gefordert: die Bayern um Thomas Müller (2.v.li.) in der Champions League. © IMAGO / Nordphoto

20. Minute: Kopenhagen wirkt stabil und übernimmt die Initiative. Die Bayern lassen den Gegner jetzt auch mal kommen. Es ist noch ein Abwarten in Fröttmaning.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Mathys Tel vergibt Großchance

14. Minute: Großchance für Bayern! Tel leitet den Angriff selber ein. Diagonaler Chippball an der Box und dann ist der junge Franzose plötzlich frei. Der Stürmer nimmt den Ball mit vollem Risiko und zimmert die Kugel einen Meter über das Kreuzeck hinweg.

9. Minute: Der erfahrene Keeper Grabara muss gegen Müller aus dem Tor kommen - und hat den Ball sicher. Bayerns Oldie ist viel in Bewegung und bindet die Abwehrspieler der Dänen.

6. Minute: Erneut bleibt Coman hängen, diesmal am Sechzehner. Müller war in der Box gekreuzt. Aus der Szene hätten die Bayern mehr machen können.

5. Minute: Coman geht das erste Mal gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Doch Müller kommt nicht an das Zuspiel des schnellen Franzosen ran.

3. Minute: Die Münchner beginnen mit einem hohen Pressing und setzen die Dänen früh unter Druck. Kopenhagen zieht sich direkt in die eigene Hälfte zurück.

1. Minute: Anpfiff in Fröttmaning - die Bayern fordern Kopenhagen!

Update vom 29. November, 20.55 Uhr: Das frühe Spiel aus Gruppe A ist sieben zu Ende gegangen. Galatasaray Istanbul und Manchester United trennen sich nach einem furiosen Spiel 3:3 (1:2). Damit hat „Gala“ fünf Punkte, die Engländer stehen vor dem letzten Spieltag bei vier Zählern. Gleich rollt auch in München der Ball!

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Imposante Bilanz der Münchner

Update vom 29. November, 20.45 Uhr: Diese Bilanz ist imposant: Die Münchner haben ihre vergangenen 17 Gruppenspiele in der Champions League allesamt gewonnen. Zudem sind die Bayern seit 38 Partien in der Vorrunde der Königsklasse ungeschlagen. Beide Serien sind laufende Rekorde im Wettbewerb.

Update vom 29. November, 20.35 Uhr: Die Bayern müssen gegen Kopenhagen auf Minjae Kim (Hüftprellung), Eric Maxim Choupo-Moting (Kniegelenk-Probleme) und Noussair Mazraoui (Magen-Darm-Infekt) verzichten. Kim wird nach strapaziösen Wochen mit ewig weiten Länderspielreisen also nicht geschont, sondern ist angeschlagen. „Choupo“ kam ebenfalls angeschlagen vom Auswärtsspiel in Köln zurück.

Aufstellung der Münchner: Leon Goretzka muss in der Abwehrmitte ran

Update vom 29. November, 20.25 Uhr: Thomas Tuchel ist bei DAZN am Mikrofon. „Es geht darum, unsere Form zu halten. Wir spielen immer gegen den eigenen Anspruch, wenn wir das Trikot anziehen“, erklärt der Coach der Münchner: „Wir spielen, um unser bestes Limit zu halten und ganz klar, um zu gewinnen.“

Über Gegner Kopenhagen meint er: „Das ist eine sehr flexible Mannschaft, die sehr mutig spielt und nichts zu verlieren hat. Die Räume sind, wenn sie überhaupt offen sind, nur sehr kurz offen.“ Die Bayern seien „gezwungen gewesen zu wechseln. Sonst hätte Goretzka auf einer Achter- oder Zehner-Position gespielt“, bestätigt er, dass der eigentliche Mittelfeldspieler in der Abwehrmitte aufläuft. Warum nicht auch Stürmer Serge Gnabry von Beginn an ran darf?

„Wenn du fünf, sechs Spieler wechselst, haben die untereinander keinen Rhythmus. Deswegen macht es mehr Sinn, zwei, drei Spieler zu wechseln“, erklärt Tuchel dazu. Das sei für die Gesamtformation stabiler.

Update vom 29. November, 20.15 Uhr: Wie lässt Trainer Tuchel seine Bayern gegen Kopenhagen auflaufen? In Fröttmaning wird in der Arena 50 Minuten vor Spielbeginn diskutiert, dass Goretzka bei einer Viererkette in die Innenverteidigung rücken könnte und Guerreiro dafür auf der Sechs neben Kimmich spielt. Die Aufstellung der Münchner würde dann wie folgt aussehen:

Aufstellung Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Goretzka, Davies - Kimmich, Guerreiro - Coman, Müller, Tel - Kane

Routinier des FC Bayern: Thomas Müller. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Kim fehlt, Müller in der Startelf

Update vom 29. November, 19.58 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Der südkoreanische Innenverteidiger Kim ist nicht im Kader, Leroy Sané sitzt auf der Bank. Es könnte sein, dass die Münchner heute mit einem Doppel-Sturm auflaufen. Denn: Mathys Tel, Thomas Müller und Harry Kane stehen gemeinsam auf dem Platz. Spielt der FC Bayern heute mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette? Trainer Thomas Tuchel wird diese Frage gleich in Fröttmaning beantworten.

Aufstellung Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Davies - Coman, Kimmich, Goretzka, Guerreiro - Müller - Tel, Kane

Update vom 29. November, 19.45 Uhr: Das erste Spiel der Gruppe A läuft bereits. Zur Pause führt Manchester United bei Galatasaray Istanbul 2:1. Garnacho (11. Minute) und Bruno Fernandes (18.) trafen für die Engländer, Ziyech (29.) verkürzte mit einem Freistoßtor für die Türken. Die Stimmung ist in der türkischen Metropole mal wieder prächtig. Der Sieger dieser Partie kann sich für den Showdown ums Achtelfinale am letzten Spieltag der Vorrunde Mitte Dezember erheblich in Position bringen. Aktuell ist ManUnited mit sechs Punkten Zweiter.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Matthijs de Ligt im Aufbautraining

Update vom 29. November, 19.25 Uhr: Matthijs de Ligt fehlt den Bayern derzeit verletzt. Der niederländische Abwehrspieler ist nach einer Innenbandverletzung im Knie derzeit im Aufbautraining. Am Montag konnte der 24-jährige Innenverteidiger immerhin eine Laufeinheit absolvieren.

Dennoch dürfen die Fans wohl nicht auf eine baldige Rückkehr de Ligts hoffen. Am Dienstag wurde FCB-Trainer Thomas Tuchel gefragt, ob de Ligt für dieses Jahr noch eine Option sei. „Mein Gefühl sagt nein“, meinte der Coach kurz und bündig. Also wird der deutsche Rekordmeister die ausstehenden Partien bis Weihnachten lediglich mit Dayot Upameanco und Minjae Kim in der Abwehrmitte bestreiten müssen.

Update vom 29. November, 19.10 Uhr: Machen sich die Dänen tatsächlich Hoffnungen auf einen Sieg in München? Ein Landsmann ist verhalten. „Ich tue mir schwer mit der Vorstellung, dass der FC Kopenhagen auswärts gewinnt. Auch wenn der Verein bisher in der Champions League sehr gut gespielt hat, ist es eine extrem schwierige Aufgabe, die in der Allianz Arena wartet“, sagte der dänische Journalist Kristian Porse vom Portal bold.dk zur tz: „Ich denke, dass der FC Kopenhagen maximal einen Punkt aus dem Spiel holen kann. Ganz ehrlich: es wäre es auch eine kleine Sensation, wenn sie auswärts gegen Bayern München ein Unentschieden erreichen würden.“

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Münchner führen Tabelle klar an

Update vom 29. November, 18.50 Uhr: Kommen wir zur Tabellenkonstellation in Gruppe A der Champions League. Die Bayern führen die Rangliste klar an vor Kopenhagen. ManUnited schwächelt in der Königsklasse, zeigte zuletzt aber in der Premier League immerhin aufsteigende Form. So gelang beim FC Everton ein 3:0-Sieg. Bereits seit 18.45 Uhr sind die Engländer im frühen Spiel der Gruppe bei Galatasaray Istanbul gefordert. So sah die Tabelle vor Anpfiff des fünften Spieltags aus.

Tore: Punkte: 1. FC Bayern 11:6 12 2. FC Kopenhagen 7:8 4 3. Galatasaray Istanbul 7:9 4 4. Manchester United 9:11 3

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Dänen hoffen auf das Achtelfinale

Update vom 29. November, 18.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Der FC Bayern misst sich in der Champions League heute mit dem Außenseiter FC Kopenhagen. Nach einem spektakulären 4:3 am vergangenen Spieltag gegen Manchester United machen sich die Dänen Hoffnungen auf das Achtelfinale. Für Spannung ist in Fröttmaning gesorgt, obwohl die Münchner bereits sicher für die nächste Runde qualifiziert sind.

Erstmeldung vom 29. November: München - Der FC Bayern steht bereits im Achtelfinale der Champions League. Die Münchner führen eine hochspannende Gruppe A mit zwölf Punkten souverän an, in der der FC Kopenhagen vor dem fünften Spieltag überraschend auf dem zweiten Platz steht. Heute Abend (21 Uhr) sind die Dänen nun in der Allianz Arena zu Gast.

Rätsel um Aufstellung der Münchner: Wie sehr rotiert Thomas Tuchel durch?

Kopennhagen (-1 Tor) hat aktuell vier Punkte, genauso viele wie das spielstarke Galatasaray Istanbul (-2 Tore). Auf Rang vier folgt der englische Rekordmeister Manchester United mit drei Zählern und minus zwei Toren.

Die Bayern können mit ihrer Leistung an diesem Mittwochabend also maßgeblich die Vergabe des zweiten Platzes beeinflussen, der zum Einzug in die K.o.-Phase berechtigt. Nachdem Coach Thomas Tuchel beim 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln am vergangenen Freitag nicht ein einziges Mal gewechselt hat, wird gegen den Außenseiter aus Skandinavien heute dagegen eine größere Rotation in der FCB-Aufstellung erwartet.

Trainer des FC Bayern: Thomas Tuchel © IMAGO/Mika Volkmann

Kandidaten für eine Pause dürften nach kräftezehrenden Wochen der Franzose Kingsley Coman und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané im Angriff sein. Auch Goalgetter Harry Kane könnte pausieren. Serge Gnabry, Mathys Tel und Routinier Thomas Müller stünden als Ersatzleute bereit.

FC Bayern gegen FC Kopenhagen im Live-Ticker: Thomas Müller mal wieder von Beginn an?

Die oberbayerische Identifikationsfigur Müller kommt in dieser Königsklassen-Saison bislang erst auf 66 Minuten. In der Bundesliga stand der 34-jährige Weltmeister bei zehn Einsätzen nur viermal in der Anfangsformation. Der Stürmer aus Otterfing spielte nie durch und kam über die Rolle des Jokers meist nicht hinaus, was sich mit dem DFB-Team unter Bundestrainer Julian Nagelsmann deckt. Darf der Fanliebling für seine „Roten“ heute mal wieder von Beginn an ran?

Verfolgen Sie das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und FC Kopenhagen heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)