Klose schwärmt vor Champions-League-Spiel von Neuer: „Ist ein unglaublicher Torwart“

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Der FC Bayern gastiert am 2. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim FC Kopenhagen. Alle Stimmen und Reaktionen aus dem Parken.

Kopenhagen – Nach dem 2:2-Unentschieden in der Liga am Wochenende gegen RB Leipzig geht es für den FC Bayern mit der Champions League weiter. Der FC Kopenhagen wartet. Das erste Gruppenspiel konnte der deutsche Rekordmeister mit 4:3 gewinnen, auch in der zweiten Partie soll ein Sieg her.

Verzichten muss FCB-Coach Thomas Tuchel in der dänischen Hauptstadt definitiv auf Serge Gnabry, der sich im Pokalspiel gegen Preußen Münster einen Unterarmbruch zuzog. Zudem muss Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Knieprobleme) laut Sportdirektor Christoph Freund „noch einige Tage sicher“ pausieren.

FC Bayern in der Champions League: Guerreiro könnte in Startelf rutschen

Raphael Guerreiro, der im Sommer ablösefrei von Borussia Dortmund an die Isar kam und gegen Münster sein Debüt für den FC Bayern feierte, könnte gegen den FC Kopenhagen erstmals in der Startelf stehen.

Der FC Bayern geht definitiv als Favorit in die Partie, für Kopenhagen, die am Wochenende ihre Partie gegen den FC Midtjylland mit 0:2 verloren, bleibt nur die Rolle des Underdogs. Wir fassen die Stimmen und Reaktionen rund um die Partie hier zusammen.

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel darf gegen Kopenhagen wieder auf der Bank sitzen. © ActionPictures/imago

Miroslav Klose (Experte und ehemaliger Bayern-Spieler) vor dem Spiel bei Amazon Prime über...

... Impact von Kane: „Ich glaube schon, dass er die absolut besser macht. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist er ein fantastischer Spieler.“



... Mentalität von Kane nach bislang titelloser Karriere: „Ich glaube, das ist enorm wichtig, wenn man noch nichts Greifbares in der Hand hatte. Ist vergleichbar mit mir bei den Weltmeisterschaften, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Dann bist du eigentlich nichts, du willst natürlich etwas in der Hand halten. Dann ist diese Gier da.“



... Kopenhagen: „Ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Wie sie versuchen, von hinten heraus Fußball zu spielen. Man erkennt eine klare Handschrift vom Trainer, was richtig gut ist. Brandgefährliche Mannschaft.“



... Comeback von Manuel Neuer und dessen Relevanz: „Wer mal mit Manuel Neuer zusammenspielen durfte, der weiß, er ist ein unglaublicher Torwart. Er ist ja schon mal aus einer großen Verletzung zurückgekommen und er hat die brutale Einstellung, das muss man wirklich sagen. Ich bin überzeugt davon, dass er zurückkommt.“