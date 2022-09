FCB vor harter Aufgabe bei Inter? Italien-Experte „überrascht von Nagelsmann-Aussage“

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern reist am Mittwoch zum Auftakt in der Champions League zu Inter Mailand. Ein dicker Brocken? DAZN-Experte Mario Rieker ist überrascht.

München - Wenn der FC Bayern am Mittwochabend bei Inter Mailand (21 Uhr live auf DAZN) in die Champions League startet, dann schwingt dort seit dem Wochenende das Wort „Ergebniskrise“ mit. Der deutsche Rekordmeister ist überragend in die neue Saison gestartet, musste sich in den vergangenen beiden Bundesligapartien gegen Borussia Mönchengladbach und bei Union Berlin aber jeweils mit einem 1:1 begnügen.

Vor allem das Remis am Samstag zeigte erstmals, dass die Bayern nicht alle Teams aus dem Stadion fegen können. An der Alten Försterei tat sich das Team von Trainer Julian Nagelsmann schwer, wirkliche Chancen zu erspielen, weil die Gastgeber die Räume in der Defensive eng machten und körperlich hart verteidigten. Genau das erwartet den FC Bayern nun auch im San Siro, so zumindest die Annahme von Nagelsmann.

Champions League: FC Bayern vor Inter-Spiel - „War überrascht von der Nagelsmann-Aussage“

Doch dies könnte ein Trugschluss sein, wie Italien-Experte Mario Rieker im Gespräch mit tz.de verrät. „Ich war etwas überrascht über die Nagelsmann-Aussage. Denn von der Spielanlage unterscheiden sich beide Teams grundsätzlich“, so der DAZN-Kommentator: „Inter mag gerne den Ball haben und will dominieren – ob das jetzt gegen Bayern klappt, sei allerdings einmal dahingestellt.“

Die Nerazzurri haben in der noch jungen Saison so ihre Probleme, wie Rieker sagt. Inter sei „keine klassische italienische Mannschaft, die nur gut verteidigt“. Denn die Defensive der Mailänder sei in dieser Saison alles andere als sattelfest. Die Hintermannschaft war „in den ersten Spielen eher die Schwachstelle“, so der Experte weiter: „Individuell scheinen in der Dreierkette nicht alle auf ihrem höchsten Leistungsniveau. Milan Skriniar ist in seinen Abwehraktionen nicht so konsequent wie gewohnt, de Vrij hat auch schon einige Mal gepatzt. Der einzig konstante Abwehrspieler bislang ist Alessandro Bastoni. Auch Kapitän Samir Handanovic hält in dieser Saison noch keinen Unhaltbaren.“

Mario Rieker ist Italien-Experte für DAZN. © DAZN

Allerdings sei der Inter-Kader qualitativ „der beste in der Serie A“, sagt Rieker. Auf welche taktische Marschrichtung müssen sich die Bayern im Guiseppe-Meazza-Stadion nun einstellen? „Trainer Simone Inzaghi lässt gerne Tempo-Fußball spielen, das Team schaltet bei Ballgewinn schnell um. Die körperliche Komponente ist dabei extrem wichtig“, so der Italien-Fachmann: „Meist lässt er Inter im 3-5-2 auflaufen.“

FC Bayern und Barca? DAZN-Experte traut Inter trotzdem CL-Achtelfinale zu

Zwar ist der FC Bayern in der Auftaktpartie am Mittwochabend Favorit und auch in Sachen Gruppensieg dürfte der Weg nur über den deutschen Rekordmeister gehen, doch Inter ist trotz des durchwachsenen Saisonstarts auf dem Weg zu altem internationalen Glanz.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Vor allem die internationale Entwicklung im vergangenen Jahr macht den Inter-Tifosi Hoffnung. „Unter Antonio Conte hat man sich in der Champions League definitiv unter Wert verkauft, da ist man am eigenen Unvermögen jeweils in der Gruppenphase gescheitert“, sagt Rieker: „In der vergangenen Saison hat man wieder mal das Achtelfinale erreicht und ist dort unglücklich gegen den FC Liverpool rausgeflogen. Sie sind also auf einem guten Weg.“

Mit den Bayern und dem FC Barcelona, der in diesem Sommer auf großer Shopping-Tour war, hat Inter eine wahre Hammer-Gruppe in der Königsklasse erwischt. Trotzdem trauen die Fans aus der italienischen Hauptstadt ihrer Mannschaft inzwischen wieder einiges zu. „Ich habe mit einigen Inter-Fans im Vorfeld gesprochen“, verrät Rieker: „Die sagen, klar sind Bayern und Barca krass, aber als Inter Mailand muss es der Anspruch sein, dass man unter die ersten Zwei kommt. Und das könne sie definitiv erreichen!“ (smk)