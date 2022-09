Lukaku fällt gegen FC Bayern aus: Italien-Experte verrät, wer heute Abend der wichtigste Inter-Spieler ist

Von: Florian Schimak

Teilen

Romelu Lukaku wird Inter Mailand in der Champions League gegen den FC Bayern fehlen. DAZN-Kommentator Mario Rieker verrät, auf wen der FCB dennoch aufpassen muss.

München - Wenn der FC Bayern am Mittwochabend im altehrwürdigen Guiseppe-Meazza-Stadion auf Inter Mailand trifft (21 Uhr/DAZN), riecht es nach einer legendären Europapokal-Nacht.

Umso bitterer ist es für die Nerazzurri, dass ihr Top-Star nicht mit von der Partie sein kann. Romelu Lukaku, der im Sommer vom FC Chelsea wieder zurück ins San Siro gekehrt war, fehlt wegen muskulärer Probleme beim Auftakt in der Champions League.

„Es ist für jeden Abwehrspieler immer ein Vorteil, wenn man nicht gegen Lukaku spielen muss“, legt sich Italien-Experte Mario Rieker im Gespräch mit tz.de fest: „Für Inter ist es besonders bitter, dass er sich verletzt hat, weil er mit Lautaro Martinez auf dem besten Weg war, wieder das alte Traum-Duo zu werden. Wenn die kicken, ist das ein Weltklasse-Sturmduo. Als Ersatz haben weder Edin Dzeko noch Joaquin Correa die Qualität, Lukaku adäquat zu ersetzen.“

Lukaku fällt gegen FC Bayern aus: Italien-Experte verrät, wer der wichtigste Inter-Spieler ist

In drei Spielen für die Mailänder hat Lukaku zwar bisher erst einen Treffer erzielt, aber für das Inter-Spiel ist der bullige Belgier extrem wichtig. Ein Freifahrtschein haben die Bayern nun aber garantiert nicht, denn Inter hat nicht nur Lukaku und Martinez im Kader. Vor allem die Mittelfeldzentrale ist das Prunkstück. „Der Schlüsselspieler bei Inter ist Marcelo Brozovic“, so Rieker, der für DAZN die Serie A kommentiert.

Mario Rieker kommentiert bei DAZN die Spiele in der Serie A. © DAZN

Der Kroate „ist der Denker und Lenker im Mittelfeld“, der aber auch hinlangen kann, wenn es sein muss, sagt Rieker: „Er fegt auch gerne mal dazwischen und spielt mal Foul, um die Angriffe der Gegner zu unterbrechen.“ So war das Inter-Spiel früher „tot, wenn man Brozovic aus dem Spiel genommen hatte“, dies habe sich nun aber geändert, wie Rieker erklärt. „Mit Nicolo Barella hat ein zweiter Mittelfeldspieler einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.“

Champions League: Inter gegen den FC Bayern - Italien-Experte warnt

Auch wenn Lukaku am Mittwochabend nicht auf dem Platz stehen wird, für die Bayern dürfte es trotz allem ein intensives Spiel werden. Dabei warnt Rieker vor allem vor der „explosiven Stimmung“ im Fußball-Tempel Giuseppe Meazza. „Das hat sich in den vergangenen Jahren in Italien wieder gewandelt, das San Siro wird voll sein – und es wird laut sein.“

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Das verlorene Stadtderby gegen den AC Milan am Wochenende (2:3) sieht Rieker daher eher als Motivation. „Man kann davon ausgehen, dass sie daher ordentlich marschieren werden“, so der DAZN-Kommentator: „Das 2:3 gegen Milan wird Inter jetzt in jedem Fall pushen.“ (smk)