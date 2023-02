FC Bayern dominiert Champions-League-Prämientabelle: Weitere Millionen warten schon

Von: Antonio José Riether

Teilen

Kein Klub hat in dieser Saison so hohe Einnahmen in der Champions League generiert, wie der FC Bayern. Weiterhin sind hohe Millionen-Prämien möglich.

München – Die Champions League ist für Spieler und Fans des FC Bayern das höchste der Gefühle. Namhafte Gegner und spannende K.o.-Spiele, dazu die regelmäßige Chance auf den Titel – für viele eine willkommene Abwechslung zum Bundesliga-Alltag. Doch die Königsklasse ist weit mehr als das, für die Bayern ist sie die Einnahmequelle, in dieser Saison verdienten die Münchner bisher sogar im Vergleich zu allen Teilnehmern die meisten Prämien. In den kommenden Runden winken immer mehr Millionen.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Stadion: Allianz Arena Trainer: Julian Nagelsmann Präsident: Herbert Hainer

Champions League: 120 Millionen für den Titelträger – FC Bayern nimmt die meisten Prämien ein

Finanziell ist die Champions League äußerst lukrativ, dem Gewinner winken satte 120 Millionen Euro, doch auch auf dem Weg ins Endspiel lassen sich hohe Erlöse erzielen. So führen die Bayern nach der Gruppenphase, die sie mit sechs Siegen makellos überstanden, die Prämientabelle der 32 Teilnehmerteams an. Der deutsche Rekordmeister nahm angesichts der Ergebnisse und der Führung der UEFA-Klubrangliste mit 68,82 Millionen Euro das meiste Geld ein.

Im weiteren Turnierverlauf könnten noch maximal 52,7 Millionen Euro hinzukommen, was am Ende des Wettbewerbs eine Gesamtsumme von 121,52 Millionen Euro bedeuten würde. Dafür müssten jedoch alle Hürden genommen werden, angefangen mit dem Starensemble von Paris Saint-Germain, das im Achtelfinale auf die Münchner wartet. Am Dienstag findet bereits das Hinspiel in der französischen Hauptstadt statt.

Der Gewinn der Champions League könnte Einnahmen von insgesamt mehr als 120 Millionen Euro bedeuten. © Revierfoto/Jan Huebner/imago

FC Bayern: Weitere Millionen aus Marktpool und durch Zuschauereinnahmen winken

Neben den Einnahmen durch Prämien kommen weitere Erlöse aus den Zuschauereinnahmen von Heimspielen hinzu, außerdem gibt es für die Champions-League-Klubs weitere Ausschüttungen aus dem Marktpool, beides könnte den Bayern außerdem eine zweistellige Millionensumme einbringen.

Für die Münchner ist das Überleben inmitten der vielen superreichen, extern finanzierten Klubs aus England, Frankreich oder Spanien äußerst schwer. Auf finanzieller Ebene mit Manchester City, PSG und Co. zu konkurrieren, sei gar nicht erst möglich, meinte zumindest der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kürzlich. „Da kannst du als Bayern München strampeln, wie du willst, da kommst du nicht hin, und das sollte auch nicht das Ziel sein“, sagte der 67-Jährige erst zu t-online.de.

Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Geldregen beim FC Bayern? Zweistellige Millionen-Summen ab dem Viertelfinale möglich

Sportlich gesehen steht der FC Bayern allerdings auf einer Höhe mit den dicken Fischen des europäischen Fußballs, in der Königsklasse kann der deutsche Serienmeister seine Überlegenheit zu gutem Geld machen. Durch jede K.-o.-Runde würden die Einnahmen des Bundesliga-Primus wachsen, weshalb ein Aus gegen Paris vor allem aus wirtschaftlicher Sicht schmerzen würde.

Sollten sich die Bayern letztlich in den beiden Spielen am 14. Februar sowie am 8. März durchsetzen können, würde es zusätzlich zu den 9,6 Millionen Euro aus dem Achtelfinale weitere 10,6 Millionen Euro für die Viertelfinal-Teilnahme geben. Für den Einzug ins Halbfinale nimmt jede der vier verbleibenden Mannschaften je 12,5 Millionen Euro ein, im Endspiel kommen weitere 20 Millionen Euro für den Gewinner des Henkelpotts hinzu, während sich der Zweitplatzierte zumindest über 15,2 Millionen Euro freuen kann. (ajr)