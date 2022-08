UEFA deckt in XXL-Analyse Bayerns Fehler in der Champions League auf - hat Nagelsmann daraus gelernt?

Von: José Carlos Menzel López

Kurz vor der neuen Champions-League-Saison offenbart die Analyse der UEFA: Die Taktik der Bayern war zu risikoreich. Ändert das Team von Julian Nagelsmann dies nun?

München - Gut vier Monate sind seit Bayerns CL-Aus im Viertelfinale gegen Villarreal mittlerweile vergangen. Heute beginnt mit der Gruppenauslosung auch schon eine neue Saison in der Königsklasse und an der Säbener Straße will man aus den Fehlern der vergangenen Spielzeit gelernt haben. Wo sich diese genau wiederfanden, damit hat sich die UEFA in ihrem alljährlichen technischen Bericht über die abgelaufene Saison etwas genauer befasst. Die Quintessenz mit Blick auf das Abschneiden des FCB: Unter Julian Nagelsmann ging der Rekordmeister zu viel Risiko ein!

FCB mit „unglaublich mutigen und offensiv ausgerichteten Ansatz“

In der 53-seitigen Analyse des Kontinentalverbands ist von einem „unglaublich mutigen und offensiv ausgerichteten Ansatz“ die Rede, der sich speziell im Angriff der Bayern auch auszahlte. So waren die Münchner – wohlgemerkt trotz Viertelfinal-K.o. – die Mannschaft, die bei 31 Treffern die meisten Torerfolge der vergangenen CL-Saison verzeichnete. Das 7:1 gegen Salzburg stellte zudem den höchsten Sieg, was die UEFA-Beobachter in dem radikal auf Angriff bedachten System des FCB begründet sahen. Nagelsmann ließ in einem 3-2-5 angreifen – mit bis zu fünf Stürmern, die eine Lücke nach der anderen im Salzburger Konstrukt rissen.



Um diese Art von Fußball zu betreiben, ging der FCB auch bewusst Risiko ein. Nach Manchester City (45,5 Meter vom eigenen Tor entfernt) standen die Roten mit ihrer Abwehrreihe (44,4) am höchsten und boten ihren Gegnern damit reichlich Platz zum Kontern. „Dieser Risikofaktor wurde schließlich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal deutlich“, so der UEFA-Bericht. „Auf der Suche nach dem zweiten Tor, das Bayern weitergebracht hätte, drängten sie so sehr nach vorne, dass alle zehn Feldspieler innerhalb von 35 Metern vor dem Gäste-Tor standen, sodass Villarreal per Gegenstoß den Ausgleich erzielen konnte.“

So unterscheidet sich die Taktik des FCB von Real Madrid

Zum Vergleich: Der Titelverteidiger Real Madrid setzte auf eine etwas konservativere Variante. „Der Mut der Bayern führte zwar zu Toren, letztlich aber auch zum Ausscheiden im Viertelfinale“, analysiert die UEFA. „Real Madrid dagegen gewann das Finale mit einem pragmatischen, tief stehenden Ansatz. Die Devise lautete hinten stehen und dann Vinicius schicken.“ Der Italiener Carlo Ancelotti lässt grüßen.