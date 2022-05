CL-Finale: Liverpool oder Real? Müller tippt Ergebnis und sagt über Bayern: „Sind selbst schuld“

Von: Christoph Gschoßmann

Der FC Bayern scheiterte an Villarreal: Die Reaktion von Thomas Müller damals auf dem Platz. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU/afp

Thomas Müller darf beim diesjährigen Champions-League-Finale nicht mitmischen. Er hat aber einen Tipp - und sagt über die Bayern und ihre verpasste Chance: Selbst schuld.

Marbella - Wer holt sich den Pott, den er schon zweimal in Händen hielt? Bayern-Profi Thomas Müller tippt auf einen Erfolg des FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. „Vom Gefühl her hat man den Eindruck, Liverpool ist besser“, sagte der mit dem FC Bayern München im Viertelfinale ausgeschiedene Müller im Trainingslager des Fußball-Nationalteams in Marbella. Der 32-Jährige rechnet aber am Samstag in Paris mit einem ganz engen Endspiel.

Müller hat sogar einen genauen Ergebnistipp: „Wenn man sieht, was Real sowohl in der Liga gemacht hat als auch vor allem in der Champions League, würde ich Madrid nicht abschreiben. Deswegen sage ich: 2:2 - und im Elfmeterschießen gewinnt Liverpool.“ Für den 54-jährigen Klopp wäre es mit Liverpool der zweite Titelgewinn nach 2019 und zudem eine erfolgreiche Revanche für das 1:3 gegen Real Madrid im Finale 2018.

Thomas Müller postet Bizeps-Foto aus DFB-Trainingslager

Wie wird er selbst das Spiel ansehen? Müller mochte sich im Trainingscamp nicht festlegen, ob er das Spiel live im Fernsehen anschauen werde. „Aber ich werde es verfolgen“, sagte er. Tz.de berichtet vom Champions-League-Finale im Live-Ticker. Sein möglicher TV-Verzicht habe aber nichts mehr zu tun mit dem eigenen ärgerlichen Viertelfinal-K.o. gegen den FC Villarreal. Sein Fokus scheint ganz auf dem DFB-Team zu liegen: Auf Instagram postete er stolz ein Foto seines trainierten Bizeps. Dazu vergleicht er sich mit Action-Held Arnold Schwarzenegger.

Über das Finale und die CL-Saison des FC Bayern sagt er: „Ich hatte genug Zeit, das Ganze zu verarbeiten, das heißt: Da habe ich jetzt kein extrem negatives Gefühl, wenn ich Klassefußball sehe“, so Müller: „Wir sind ja selbst schuld, dass wir uns die Chance genommen haben, da mitzuspielen.“ Bei einem Erfolg gegen Außenseiter Villarreal wäre der FC Bayern im Halbfinale auf die Reds getroffen. Wo läuft das CL-Finale eigentlich im TV? (cg mit dpa)