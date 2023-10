Internationale Pressestimmen zum Sieg gegen Galatasaray: „Bayern widerstehen der türkischen Hölle“

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München hat das schwere Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul gewonnen. Die internationale Presse reagiert.

Istanbul – Ein hartes Stück Arbeit am Bosporus! Der FC Bayern München musste am Dienstagabend in der Champions League bei Galatasaray Istanbul ran. Der deutsche Rekordmeister nahm die hohe Auswärtshürde am Ende mit Bravour, gewann mit 3:1 (1:1).

Galatasaray - FC Bayern 1:3 Galatasaray: Muslera - Boey, Sánchez, Bardakci, Kazimcan (74. Angelino) - Kaan (80. Ndombele), Torreira - Tete (56. Mertens), Aktürkoğlu (74. Yilmaz), Zaha (75. Ziyech) - Icardi FC Bayern: Ulreich - Mazraoui (78. Sarr), de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Coman (83. Tel) - Kane (83. Choupo-Moting) Tore: 0:1 Coman (8.), 1:1 Icardi (30.), 1:2 Kane (73.), 1:3 Musiala (79.)

FC Bayern gnadenlos effektiv bei Galatasaray Istanbul

Dabei präsentierten sich die Münchner im türkischen Hexenkessel eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Kingsley Coman (8.), Harry Kane (73.) und Jamal Musiala (79, tz-Note 2.) verwerteten drei der wenigen bayerischen Möglichkeiten, während Gala seine Chancen teilweise fahrlässig liegen ließ.

Der Höllenlärm im Stadion machte etwas mit dem FCB – am Ende aber nicht genug, um aus der Spur zu kommen. Eindrucksvoll war der Auftritt der Istanbuler Fans dennoch. 130 Dezibel waren keine Seltenheit. Eine Lautstärke, die vergleichbar ist mit einem startenden Flugzeug.

Internationale Pressestimmen zum 16. Bayern-Sieg in der Champions-League-Gruppenphase in Folge

Amazon-Prime-Moderator Sebastian Hellmann erlaubte sich wegen der einzigartigen Stimmung auch einen Seitenhieb gegen die Bayern. Die werden ihn verschmerzen können – Trainer Thomas Tuchel war vor allem mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft zufrieden.

Und die Presse? Die zollte den Bayern Respekt. Und das auch zurecht, schließlich blieb man in der Champions-League-Gruppenphase zum 37. Mal in Folge ohne Niederlage, fuhr gar den 16. Sieg hintereinander ein. Wir haben die Reaktionen zusammengefasst.

Kingsley Coman traf zur Führung für den FC Bayern. © IMAGO/Galatasaray SK v FC Bayern München

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – England

The Sun: „Harry Gain (Wortspiel mit Gain statt Kane – to gain bedeutet (hinzu)gewinnen, Anm. d. Red.).: Harry Kane trifft und liefert eine Vorlage, während sein unglaublicher Start ins Leben nach Tottenham anhält“

The Guardian: „Bayern München besiegt Galatasaray“

Daily Mail: „Harry Kane erzielt sein elftes Tor in zwölf Spielen, bevor er für Jamal Musiala auflegt, um den Sieg für das Team von Thomas Tuchel zu sichern“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – Spanien

AS: „Kane bringt Istanbul zum Schweigen“

Mundo Deportivo: „Die Bayern widerstehen der türkischen Hölle und sind am Ende überwältigend“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – Türkei

Hürriyet: „Galatasaray spielte, Bayern gewann“

Sözcü: „Schade! Galatasaray verpasst Sieg gegen München“

Fanatik: „Ein gutes Spiel reichte den Löwen nicht“

Internationale Pressestimmen zum Bayern-Sieg gegen Gala – Frankreich

L‘Équipe: „Die Bayern setzen ihre fehlerlose Leistung in der Champions League bei Galatasaray fort. Coman trifft“ (akl)