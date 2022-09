„Inter hat große Sorge vor diesem Spiel“: Mailand fürchtet „Torfestival“ der Bayern

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Trainer Simone Inzaghi musste sich mit Inter Mailand im Derby am Samstag gegen den AC Mailand über drei Gegentore ärgern. © Miguel Medina/afp

Zum Auftakt der Champions League tritt der FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) bei Inter Mailand an. Die Nerazzurri sind trotz der beiden Liga-Unentschieden der Münchner gewarnt.

München – „Hier in Italien halten wir Bayern für eine sehr starke Mannschaft des europäischen Fußballs, eines der besten Teams der Welt“, betont der Journalist Marco Macca (32) vom Online-Medium FC Inter 08, das zur Zeitung Gazzetta dello Sport gehört. „Inter hat große Sorge vor diesem Spiel.“

Dass die Italiener vor dem FC Bayern zittern, liegt vor allem an der Wackel-Abwehr. Nach dem 2:3 am Samstagabend im Derby gegen den AC Mailand liegt die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi nur noch auf Platz sieben in der Serie A, hat in fünf Spielen schon acht Gegentore kassiert.

Es besteht ein großes Risiko, dass Bayern ein Torfestival feiern kann.

„Die Abwehr hatte zuletzt viele Lücken. Die Mannschaft hat einige Schwierigkeiten gegen große Mannschaften. Das bedeutet, dass sie ein Mentalitätsproblem in wichtigen Spielen hat“, so Macca. Gerade die Abwehr-Stars Milan Skriniar (27), Stefan de Vrij (30) und Alessandro Bastoni (23) sind laut Ansicht des Inter-Insiders nicht in Bestform. Macca: „Es besteht ein großes Risiko, dass Bayern ein Torfestival feiern kann.“ Auch Inzaghi gab nach dem Derby zu: „Sorry, dass wir drei Tore verschenkt haben. Wir kassieren zu leicht Gegentreffer.“

Immerhin: Inter Mailand hat in der Liga mit elf Toren die zweitgefährlichste Offensive nach Spitzenreiter Neapel (zwölf Tore). „Inzaghi hat eine Mannschaft aufgebaut, die mit vielen Spielern angreift und die sehr stark bei zweiten Bällen ist“, sagt Macca. „Zudem hat Inter viele kopfballstarke Spieler und Profis, die gute Standards schlagen.“

Champions-League-Auftakt: Inter Mailand gegen FC Bayern

Ein Trumpf im Angriff fehlt den Italienern allerdings: Stürmer Romelu Lukaku (29/ausgeliehen vom FC Chelsea) fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Um den Heilungsverlauf zu beschleunigen, befindet er sich aktuell in seiner Heimat Belgien in Behandlung. Bei Inter hofft man darauf, dass Lukaku noch vor der Länderspielpause Ende September zur Verfügung stehen kann.

Der Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern kommt jedenfalls noch zu früh. „Lukaku ist Inters bester Stürmer“, unterstreicht Macca. Trainer-Legende Fabio Capello (76) ging zuletzt sogar so weit und meinte, dass der Stürmer bei Kontern von niemanden in Italien zu stoppen sei. „Nur früher von Chiellini, der ihn mit einem Foul aufhalten konnte“, so der Ex-Coach vom AC Mailand im Gespräch mit Radio Deejay.



Wer ersetzt Lukaku gegen Bayern? Vermutlich ein alter Bekannter, der einst in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg für Furore sorgte. „Edin Dzeko ist gut in Form und wird wahrscheinlich neben Lautaro Martinez stürmen“, glaubt Macca.

Den FC Bayern erwartet zum Auftakt der Champions League eine harte Prüfung im San Siro. Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. haben Respekt.