Schweinsteiger hofft auf Kane-Transfer zum FC Bayern – und kann sich Seitenhieb nicht verkneifen

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige Weltklassespieler Bastian Schweinsteiger hofft, dass sich Harry Kane für einen Wechsel zum FC Bayern München entscheidet.

München – In der Münchener Allianz-Arena fand das Legendenspiel statt. Die Bayern-Stars von 2013 trafen auf den BVB. Die Partie fand genau zehn Jahre nach dem Champions-League-Finale von London statt – und endete mit dem gleichen Ergebnis. Wie 2013 siegte der FC Bayern München mit 2:1, Torschützen waren Claudio Pizarro und Luis Gustavo für den FC Bayern und Kevin Großkreutz für den BVB.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern mit Legendenspiel gegen BVB

Mit auf dem Rasen stand auch Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger, der mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic vor wenigen Wochen das dritte Kind bekommen hat. „Für mich und meine Kollegen, ist das etwas Besonderes in diesem Stadion zu spielen. Das muss man den Kids immer deutlich machen, dass es eine Ehre ist, in diesem Trikot aufzulaufen“, sagte Schweinsteiger in der Halbzeitpause der Partie im Interview mit Stadionsprecher Lehmann.

Nach der Partie wurde der 38-Jährige gefragt, was nötig sei, um nach einer schwachen Saison das Mia-sein-Mia-Gefühl beim FC Bayern München wieder herzustellen. „Man muss es halt leben und nicht nur darüber sprechen. Die Fans spüren das auch am ehesten. Natürlich ist es wichtig, Erfolge zu haben, aber genauso die Art und Weise, wie man Fußball spielt“, sagte Schweinsteiger.

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger äußert sich zu Harry Kane. © Imago

Bastian Schweinsteiger rät FC Bayern zu Kane-Transfer

„Es ist wichtig, mit welcher Begeisterung, Entschlossenheit und Bissigkeit gespielt wird. Natürlich gehört das Spielerische heutzutage auch dazu. Trotzdem muss man die Werte, die man vertritt und die Tugenden, für die uns viele andere Länder beneidet haben, in den Vordergrund rücken, auch bei der Nationalmannschaft“, so der Schweinsteiger weiter.

Für Bastian Schweinsteiger wäre Harry Kane der richtige Mann für den FC Bayern als Nachfolger für Robert Lewandowski. „Ich denke, dass Kane die Lücke schließen kann. Die Frage ist, ob sich Harry Kane für Bayern München entscheidet“, ist sich die Bayern-Legende noch nicht sicher, ob es wirklich zu einem Transfer des englischen Nationalstürmers an die Säbener Straße kommt.

Schweinsteiger über möglichen Kane-Transfer zum FC Bayern: „Größere Chancen, Titel zu holen“

„Wahrscheinlich hat er hier größere Chancen, Titel zu holen, als in Tottenham. Er weiß natürlich, wo das Tor steht und ist ein Stürmer, der schon sehr gut reinpassen würde“, findet Schweinsteiger lobende Worte für Kane und hofft, dass die größere Titelchance beim FC Bayern am Ende den Ausschlag für einen Wechsel gibt. (smr)