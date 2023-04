Bitteres CL-Aus gegen ManCity: Zweimal Note Fünf, nur zwei Bayern überzeugen

Von: Hanna Raif, Florian Schimak, Manuel Bonke

Teilen

Der FC Bayern empfing zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League Manchester City. Die Einzelkritik zur Elf von Thomas Tuchel.

München – Der FC Bayern benötigte vor dem Rückspiel gegen Manchester City in der Allianz Arena ein kleines Wunder. Daher war es durchaus überraschend, dass Thomas Müller zunächst nur auf der Bank saß. Trainer Thomas Tuchel erklärte dies auf seine Weise.

Die erste große Chance im Spiel hatte dann Leroy Sané, doch der Flügelflitzer schoss den Ball im Eins-gegen-eins gegen Ederson am ManCity-Kasten vorbei. Kurz darauf gab es vermeintlich Rot für Dayot Upamecano, doch Schiedsrichter Clemens Turpin nahm diese nach Abseitsstellung von Erling Haaland wieder zurück.

Vor der Pause stand Turpin wieder im Fokus, weil er nach einem vermeintlichen Handspiel vom Upamecano auf den Punkt zeigt. Haaland aber drosch die Kugel über das Tor und so ging es mit 0:0 in die Pause, weil Kingsley Coman mit dem Pausenpfiff mit einer großen Chance scheiterte.

Einzelkritik zum Champions-League-Aus des FC Bayern gegen ManCity

Im zweiten Durchgang war es dann doch der Norweger, der das 1:0 für ManCity erzielte. Upemacano war zuvor unglücklich ausgerutscht und so hatte Haaland freie Bahn (57.). So wurde es nochmal schwerer für die Bayern. Doch erst Joshua Kimmich gelang in der 83. Spielminute per Handelfmeter der 1:1-Ausgleich.

Das war gleichzeitig auch der Endstand – damit war der FC Bayern aus der Champions League ausgeschieden. Die tz-Einzelkritik zum Auftritt der Bayern in der Allianz Arena.

Yann Sommer

Nach dem Wechsel entschärfte er einen Schuss von Haaland, als er lange auf der Linie stehen blieb. Beim Gegentreffer ohne Schuld. Note: 3

Benjamin Pavard

Bei den Flanken wirkte er manchmal zu überhastet, defensiv mal wieder ein gewohnt souveräner Auftritt. Note: 3 ab 77. Minute Josip Stanisic

Dayot Upamecano

Schockmoment war gar kein Ausdruck, für das, was Upa nach knapp 20 Minuten erlebte. Als letzter Mann brachte er im Laufduell Haaland zu Fall - und sah die rote Karte. Die musste Schiedsrichter Turpin aber wegen vorangegangener Abseitsstellung zurücknehmen. Sein Handspiel beim verschossenen Elfmeter wäre mit Fingerspitzengefühl ebenfalls nicht gepfiffen worden. Im entscheidenden Zweikampf gegen Haaland rutschte er erneut aus. Wieder spielentscheidend. Note: 5

Matthijs de Ligt

Keine sieben Minuten waren gespielt, da setzte der Abwehrchef im Kopfballduell mit de Bruyne ein Zeichen - und mähte den Belgier um. Die Kopfballabwehr vor dem Haaland-Treffer war nicht ideal. Note: 4

Joao Cancelo

Sah gegen seine Ex-Kollegen früh die gelbe Karte und leitete den ersten gefährlichen Bayern-Angriff mit einem guten Pass in den Lauf von Sané ein. Spielte mit Herz. Note: 3 ab 64. Alphonso Davies o.B

Der FC Bayern schied im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City aus. © IMAGO/Revierfoto

Joshua Kimmich

Unterband mit vollem Körpereinsatz und gekonnten Grätschen gefährliche Möglichkeiten für City. Enorm wichtiges Bindeglied im Bayern-Spiel. Note: 2

Leon Goretzka

Immerhin fiel der Mittelfeldspieler gegen City durch eine harte Zweikampfführung auf. Fiel im Bayern-Spiel ab und gewann in der ersten Hälfte keinen Zweikampf. Note: 5

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Leroy Sané

Der ehemalige City-Schützling hatte nach einer guten Viertelstunde die große Möglichkeit zum 1:0, als er alleine auf Ederson zulief, aber am rechten Pfosten vorbei . Stetiger Unruheherd. Note: 3 ab 63. Sadio Mané o.B

Jamal Musiala

Ein gewonnener Zweikampf am eigenen Strafraum brachte die Fans in der Allianz Arena zum Kochen. Nach vorne wieder mit magischen Aktionen, obwohl es kein leichtes Spiel gegen ein körperlich starkes Manchester war. Note: 3 ab 71. Thomas Müller o.B

Kingsley Coman

Mit seiner Geschwindigkeit, seinen Haken und seinen Körpertäuschungen brachte er die Gegenspieler häufig zur Verzweiflung und ließ sie reihenweise ins Leere laufen. Note: 2

Eric Maxim Choupo-Moting

Der erhoffte Heilsbringer im Sturm stand nach überwundenen Knieproblemen wieder in der Startelf. Choupo stand aber nicht nur vorne, sondern ließ sich auch mal fallen und hielt gekonnt die Bälle, damit die Vorderleute aufrücken konnten. Tat sich im Torabschluss schwer. Note: 3 ab 71. Mathys Tel o.B

Aus der Allianz Arena berichten Hanna Raif, Manuel Bonke und Florian Schimak