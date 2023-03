Große Geste nach Sieg gegen PSG: Matchwinner Choupo-Moting macht die Balljungen glücklich

Von: Antonio José Riether

Nach dem 2:0-Sieg über Paris Saint-Germain ist Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting gut aufgelegt und feiert den Viertelfinaleinzug mit den Balljungen.

München – Der FC Bayern triumphierte am Mittwochabend mit 2:0 über Paris Saint-Germain und zog verdient ins Viertelfinale der Champions League ein. Einer der Matchwinner des Rückspiels, Eric Maxim Choupo-Moting, bewies nach Abpfiff ein Herz für die Jugend und machte mit einer besonderen Geste auf sich aufmerksam.

Eric Maxim Choupo-Moting Geboren: 23. März 1989 in Hamburg Position: Mittelstürmer Beim FC Bayern seit: Oktober 2020 Länderspiele für Kamerun: 73 (21 Tore)

FC Bayern gegen PSG: Choupo-Moting ragt wieder mit einem Treffer heraus

Etwas mehr als eine Stunde war in der Allianz Arena gespielt, als sich der PSG-Mittelfeldspieler Marco Verratti nach einem riskanten Zuspiel von Danilo Pereira beim Stand von 0:0 verdribbelte – und das ausgerechnet an der eigenen Sechzehnerkante. Sofort schnappten sich Goretzka und Müller gemeinsam den Ball, ehe erstgenannter gedankenschnell den mitgelaufenen Choupo-Moting bediente. Der 33-jährige Angreifer hatte keine Mühe, das Spielgerät aus wenigen Metern Entfernung an Gianluigi Donnarumma vorbei ins Netz zu schieben.

Mit seinem Führungstreffer stellte Choupo-Moting wieder einmal seine Knipser-Qualitäten sowie seine starke Form unter Beweis. Für den gebürtigen Hamburger war es bereits der vierte Treffer im sechsten Champions-League-Einsatz in dieser Saison, schon in den vergangenen drei Bundesliga-Partien hatte der kamerunische Nationalspieler jeweils einmal genetzt und sein Trefferkonto auf zehn Saisontore aufgestockt.

Eric Maxim Choupo-Moting nahm sich nach dem 2:0-Sieg gegen seinen Ex-Verein PSG Zeit für den Bayern-Nachwuchs. © Jose Breton/imago

FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting feiert Sieg gegen PSG mit den Balljungen

Sieben Minuten nach seinem Treffer durfte Choupo-Moting den Platz unter dem Applaus der Fans verlassen, nach dem Abpfiff zeigte er sich – genau wie seine Kollegen – wieder in Partylaune. Doch der Stürmer feierte den wichtigen Viertelfinaleinzug nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern nahm sich auch Zeit für die Balljungen der Partie.

So posierte der ehemalige PSG-Profi mit den vierzehn Jugendlichen, bei denen es sich um Kicker der Nachwuchsabteilung des Rekordmeisters handelte. Choupo-Moting machte jedoch nicht nur Bilder mit den Teenagern, sondern verschenkte auch seine Trainingsjacke sowie sein Trikot.

Nach Sieg über PSG: U16-Spieler des FC Bayern durfte sich über Choupo-Motings Trikot freuen

Am Ende durfte sich U16-Mittelfeldspieler Jussef Nasrawe über das Jersey des Torjägers mit der Rückennummer 13 freuen. Der 15-Jährige postete im Nachgang ein Foto des Trikots mit einer kurzen Dankesnachricht („Merci, Mr. Choupo“) in seine Instagram-Story.

Choupo-Moting machte am Mittwochabend also nicht nur die vielen Zuschauer, Fans sowie seine Teamkollegen glücklich, sondern auch die U16-Mannschaft des FC Bayern. Seit dem Umzug der Jugendteams auf den Bayern-Campus in Neuherberg im Norden Münchens ist die Kluft zu den Profis, die nach wie vor im Süden an der Säbener Straße in Harlaching trainieren, noch größer geworden.

Erst kürzlich stattete auch Sadio Mané dem FCB-Campus einen Besuch ab, nun folgte die scheinbar herzliche Begegnung mit einem weiteren gestandenen Bayern-Profi. Den ein oder anderen Spieler dürfte dies noch einmal zusätzlich motiviert haben. (ajr)