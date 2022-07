Transfer-Pläne beim FC Bayern: Ein Stürmer darf gehen, der andere soll bleiben

Von: Antonio José Riether

Mit Mathys Tel haben die Bayern aktuell drei Mittelstürmer im Kader. Einer könnte den Verein noch im aktuellen Transferfenster verlassen.

München - Am Samstag beginnt für den FC Bayern München mit dem deutschen Supercup gegen RB Leipzig die neue Saison. Vor dem ersten Pflichtspiel scheinen die Personalplanungen des Rekordmeisters jedoch noch nicht abgeschlossen zu sein, auch wenn die Münchner Verantwortlichen in den vergangenen Wochen so manch hochkarätigen Neuzugang aus dem Hut zauberten. Ein Stürmer könnte offenbar noch Platz machen.

Nach Lewy-Abschied und Transfers von Mané und Tel: Neue Offensiv-Ausrichtung beim FC Bayern

In den vergangenen Jahren garantierte Robert Lewandowski seinem Team stets viele Treffer, nach dem Abgang des Polen in Richtung Barcelona wird sich der FC Bayern offensiv neu erfinden müssen. Dabei helfen soll selbstverständlich der Königstransfer Sadio Mané, der sich Nagelsmann bereits für jegliche Offensivposition anbot. Auch mit Mathys Tel, dem 17-jährigen Talent, das kürzlich für mindestens 20 Millionen Euro aus Rennes verpflichtet wurde, planen die Bayern, auch wenn Julian Nagelsmann ausdrücklich nicht zu viel vom Teenager verlangt.

Mit Tel haben die Bayern nun neben dem 33-jährigen Routinier Eric-Maxim Choupo Moting und dem 21-jährigen Joshua Zirkzee einen dritten Mittelstürmer im Kader. Noch ist nicht klar, ob man mit den drei nominellen Angreifern in die Spielzeit geht, der Donnerstagsausgabe des Kicker zufolge könnte sich noch etwas bewegen.

Drei Mittelstürmer im FC-Bayern-Kader: Verlässt ein Angreifer die Münchner noch diesen Sommer?

Voraussetzung für einen weiteren Abgang im FCB-Sturm wäre ein entsprechendes Angebot. Für Zirkzee, der bei seiner Leihe in der vergangenen Saison für den belgischen Topklub RSC Anderlecht auf Torejagd ging, soll es Interessenten aus England geben. Mit 18 Treffern und 13 Assists war der niederländische U21-Nationalspieler der Topscorer seines Teams, den Belgiern war die Ablöse für eine feste Verpflichtung aber wohl etwas zu hoch. Noch könnte Zirkzee also bei einer entsprechenden Offerte gehen, sein Vertrag ist noch bis Ende Juni 2023 gültig.

Eric Maxim Choupo-Moting und Joshua Zirkzee sind die nominellen Mittelstürmer beim FC Bayern. © ActionPictures/Ulrich Wagner/imago

Eric Maxim Choupo-Moting, der seit seinem Transfer nach München im Oktober 2020 ohne zu meckern seine Rolle aus Backup-Stürmer einnimmt, wird dagegen bleiben. Dem Bericht zufolge muss sich der kamerunische Nationalspieler jedoch steigern, in der vergangenen Saison waren die Bayern-Bosse angesichts seiner Ausfallzeiten und schwächerer Leistungen nicht begeistert.

Neben der Abstellung zum Afrika-Cup musste der Hamburger gleich zweimal eine Corona-Quarantäne absitzen und kämpfte zeitweise mit der Folgen der Infektion. In der Zukunft hoffen die Entscheider beim FC Bayern auf Besserung, sein Vertrag gilt ebenfalls noch bis zum Ende der neuen Saison. (ajr)