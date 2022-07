Brazzo vor nächstem Millionen-Verkauf? Leeds hat schon wieder einen Bayern-Bankdrücker auf dem Schirm

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Zusammen 34 Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern: Chris Richards (l., zehn Partien) und Marc Roca (24 Partien). Möglicherweise sieht man sich nun in Leeds wieder. © Philippe Ruiz / Imago

Der FC Bayern München ist mittendrin in einem spannenden Transfersommer. Möglicherweise winken dank Chris Richards nun die nächsten Millionen-Einnahmen.

München - Spannende Tage beim FC Bayern München: In dieser Woche konnte Trainer Julian Nagelsmann seine komplette Mannschaft wieder an der Säbener Straße begrüßen. Zum Start in die Vorbereitung bestimmen natürlich sämtliche Transferthemen die Lage: Robert Lewandowski will nach wie vor nach Barcelona, Matthijs de Ligt könnte hingegen nach München wechseln und Serge Gnabry steht kurz vor einer Verlängerung. Bis zum Ende des Transferfensters am 31. August wird noch eine Menge passieren - auch abseits der ganz großen Namen.

Denn Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat noch ein paar Spieler im Kader, die er zu Geld machen könnte. Bei Marc Roca (für zwölf Millionen Euro zu Leeds United) und Omar Richards (für rund zehn Millionen Euro zu Nottingham Forest) hat das schon wunderbar funktioniert. Jetzt könnte ein weiterer Bayern-Bankdrücker folgen.

Brazzo vor nächstem Millionen-Verkauf? Leeds hat nächsten Bayern-Bankdrücker auf dem Schirm

Denn offenbar gibt es Interessenten für Chris Richards. Der US-Amerikaner stammt aus dem Nachwuchsbereich von Kooperationspartner FC Dallas, ist seit 2018 Teil des FC Bayern. Beim Rekordmeister schaffte er den Durchbruch bislang nicht, bei seinen beiden Hoffenheim-Leihen stellte der Verteidiger aber nachhaltig seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis.

Das Luxusproblem aus Sicht des FC Bayern: Für Richards ist kein Platz. Mit Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Tanguy Nianzou und Neuzugang Noussair Mazraoui sind die Defensivpositionen ordentlich besetzt. Hinzu kommt noch der mittlerweile sehr wahrscheinliche Transfer des neuen Abwehrchefs de Ligt - für Richards schwinden somit die Chancen auf Einsatzzeiten.

Im Video: FC Bayern verkauft Marc Roca an Leeds United

Chris Richards vor Verkauf? FC Bayern will offenbar 15 Millionen Euro

Der Vertrag des Nationalspielers ist noch bis 2025 gültig, die Münchner haben also keine Eile. Nach Sport1-Informationen soll der Preis bei 15 Millionen Euro liegen, falls ein Klub Richards kaufen möchte - und es gibt offenbar mehrere Interessenten! Laut CBS-Journalist Ben Jacobs zählen die Premier-League-Klubs FC Southampton und Crystal Palace dazu. Darüber hinaus denkt Jesse Marsch wohl über eine Richards-Verpflichtung nach. Sein Klub, Leeds United, hat mit Roca erst kürzlich einen Bayern-Reservisten an Land gezogen. Folgt nun der nächste?

Wie Jacobs weiter berichtet, sind auch spanische Vereine an Richards dran. Und natürlich darf man die TSG Hoffenheim nicht vergessen: Der 22-Jährige hat im Kraichgau einen bleibenden Eindruck hinterlassen, möglicherweise kommt es gar zu einer dritten Leihe? Aus Bayern-Sicht wäre diese Konstellation durchaus eine Überlegung wert. Schließlich hätte Richards so die Möglichkeit, eine weitere Saison zu reifen und würde möglicherweise seinen Marktwert steigern. Dann könnte Salihamidzic im kommenden Sommer vielleicht sogar einen noch höheren Preis aufrufen.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern exportiert in die Premier League: Vier Abgänge nach England?

Falls es aber schnelle Millionen sein sollen, die man dann direkt in de Ligt reinvestieren möchte, wäre die Premier League in diesem Sommer wohl das passende Ziel. Die finanzstarken Vereine werfen dort mit dem Geld nur so um sich, die Bayern verkauften Roca und Omar Richards bereits mit einem fetten Gewinn. Mit Malik Tillman steht sogar noch ein Spieler vor einem Abschied Richtung England - allerdings nur leihweise. (akl)