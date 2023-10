Nach jahrelanger Feindschaft: Christoph Daum trifft Hoeneß zu klärendem Gespräch

Von: Luca Hartmann

Jahrelang galten Christoph Daum und Uli Hoeneß als verfeindet. Am Tegernsee kam es kürzlich zur emotionalen Aussprache.

München – Christoph Daum und Uli Hoeneß verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Insbesondere Ende der 80er-Jahre lieferten sich der damalige Trainer Daum und Hoeneß, zu dieser Zeit Manager des FC Bayern, hitzige Wortgefechte. Das Verhältnis der beiden galt lange Zeit als angespannt. Kurz vor Daums 70. Geburtstag kam es am Tegernsee zur großen Aussprache inklusive herzlicher Geste.

Christoph Daum und Uli Hoeneß treffen sich

Anlässlich seines runden Geburtstages veröffentlicht der TV-Sender Sky am kommenden Freitag eine Dokumentation über Daums Leben. In „Daum – Triumphe & Skandale“ werden die Anfänge seiner Trainerkarriere, seine Erfolge unter anderem mit dem 1. FC Köln und dem VFB Stuttgart und auch der Kokain-Skandal 2001 thematisiert. Auch seine Lungenkrebs-Erkrankung soll Thema sein, zuletzt gab sich der Fußballtrainer kämpferisch.

Wie Daum jetzt im Sport 1 Doppelpass verraten hat, kam es während der Aufnahmen zu der Doku auch zu einem Treffen mit seinem einstigen Rivalen Hoeneß. „Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob er für die Doku mal eine Stunde zur Verfügung steht. Er hat spontan ja gesagt und dann haben wir uns am Tegernsee getroffen“, berichtet Daum.

Christoph Daum (links) hat sich mit seinem langjährigen Feind Uli Hoeneß am Tegernsee zur Aussprache getroffen.

Aussprache am Tegernsee: Daum und Hoeneß schließen Frieden

Das Verhältnis der beiden habe sich in den letzten Jahren bereits normalisiert, beide stünden in regelmäßigem telefonischen Kontakt, sagte Daum, der im Mai sogar mehrere Tage auf der Intensivstation lag. „Aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn du das dann nochmal im Bild siehst, wie sich beide umarmen“, freute sich Daum über das Treffen. Ein Video zeigt, wie sich beide zur Begrüßung herzlich umarmen.

Um alte Streitereien sei es bei dem rund anderthalbstündigen Gespräch kaum gegangen. „Wir haben einiges angerissen, aber nicht rauf und runter diskutiert. Das ist verschüttete Milch. Was willst du das ausdiskutieren?“, sagte Daum. Viel mehr sei es um den 100-Millionen-Transfer von Harry Kane zum FC Bayern und die Ausbildung im Nachwuchsbereich gegangen. „Es war wirklich ein wunderschönes Gespräch“, bilanziert Daum.

„Wichtiges Signal“: Daum freut sich über Treffen mit Hoeneß

Zum Schluss wird Daum emotional, weist besonders auf die symbolische Bedeutung des Treffens hin. „Was herüberkommt ist, dass Leute, die sich bekämpft haben, wieder zusammensetzen. Wieder miteinander sprechen, statt übereinander. Wieder Brückenbauer sind“, erklärt Daum. „Und das war in der heutigen Zeit für mich ein wichtiges Signal an diese Gesellschaft und das ist uns gelungen“.

Bereits zuvor hatte Daum erklärt, mit Hoeneß „seinen Frieden geschlossen zu haben“. Im Gespräch am Tegernsee habe Hoeneß offenbar gesagt: „Nur zwei große Persönlichkeiten können sich so bekämpfen“. Dieser Satz habe Daum sehr berührt. Während für Daum zunächst seine Gesundheit an erster Stelle steht, ist Uli Hoeneß weiter mittendrin im Geschehen beim FC Bayern. Zuletzt sorgte seine Kritik an Trainer Thomas Tuchel für Gesprächsstoff.

