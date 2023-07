Wer ist Christoph Freund? Alle Infos zum neuen Bayern-Sportdirektor

Von: Jannek Ringen

Christoph Freund von RB Salzburg soll die Nachfolge von Hasan Salihamidžić antreten. Doch wer ist der neue Sportdirektor des FC Bayern?

München – Nur knapp zwei Monate nach dem Bekanntwerden des Ausscheidens von Hasan Salihamidžić beim FC Bayern München, hat der deutsche Rekordmeister einen Nachfolger auf den Posten des Sportdirektors gefunden. Christoph Freund kommt von Red Bull Salzburg zum deutschen Meister. Doch wer ist Christoph Freund?

Christoph Freund Geboren: 15. Februar 1976 (Alter 47 Jahre), Salzburg, Österreich Verein: Red Bull Salzburg Position: Sportdirektor

Die aktive Karriere des Christoph Freund

Christoph Freund ist ein österreichischer Fußballfunktionär und Sportdirektor. Er wurde am 15. Februar 1976 in Salzburg in Österreich geboren. Freund begann seine Karriere im Fußball als Spieler und spielte als Mittelfeldspieler in verschiedenen österreichischen Vereinen, darunter der WSG Wattens und der SV Grödig.

Trotz 57 Spielen in der zweiten österreichischen Liga gelang ihm nie der Schritt in die höchste Spielklasse Österreichs. Nach seinem Rücktritt als aktiver Spieler im Jahr 2005 begann Christoph Freund eine Karriere in der Funktionärs- und Managementebene des Fußballs.

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern. © IMAGO / Eibner Europa

Der Werdegang von Freund bei RB Salzburg

Er übernahm verschiedene Positionen beim österreichischen Verein Red Bull Salzburg, der auch als FC Salzburg bekannt ist. Bei Red Bull Salzburg arbeitete er eng mit Ralf Rangnick zusammen, der zu dieser Zeit als Sportdirektor und Trainer tätig war. Im Laufe der Jahre hat Christoph Freund eine bedeutende Rolle in der Entwicklung und Gestaltung des Fußballvereins Red Bull Salzburg gespielt.

Er war maßgeblich daran beteiligt, talentierte Spieler zu identifizieren und zu verpflichten sowie die Jugendakademie des Vereins zu stärken. Dadurch gelang es Salzburg, eine beeindruckende Bilanz in nationalen und internationalen Wettbewerben zu erzielen. Als Sportdirektor von Red Bull Salzburg war Christoph Freund auch in die Planung und Umsetzung von taktischen und strategischen Entscheidungen des Vereins eingebunden.

Die Erfolge von Christoph Freund

Unter seiner Leitung gewann der Verein mehrere österreichische Meisterschaften und Cups sowie den Titel in der UEFA Youth League. Christoph Freund ist bekannt für seine professionelle Herangehensweise an die Arbeit und seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern und eine starke Mannschaft aufzubauen.

Seine Erfolge haben ihm Anerkennung und Respekt in der Fußballwelt eingebracht, insbesondere in Österreich und darüber hinaus. Durch seine gute Arbeit in Salzburg ist der FC Bayern München auf ihn aufmerksam geworden.

