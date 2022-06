Bringt er sie mit nach München? Gravenberch-Freundin zeigt Bild aus Urlaubsparadies

Von: Alexander Kaindl

Ryan Gravenberch ist jetzt offiziell ein Spieler des FC Bayern München. Möglicherweise bringt er auch seine Freundin mit nach Deutschland.

München - Der zweite Neuzugang des FC Bayern München in diesem Transfer-Sommer ist fix: Ryan Gravenberch wechselt an die Säbener Straße. Was die Spatzen schon seit Monaten von den Dächern riefen, wurde am 13. Juni nun endlich offiziell: Der Rekordmeister stellte den Niederländer vor.

Ryan Jiro Gravenberch Geboren: 16. Mai 2002 (Alter: 20 Jahre), Amsterdam, Niederlande Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2027 Marktwert: 35 Millionen Euro

FC Bayern München verpflichtet Ryan Gravenberch

Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, die Bayern bezahlen zunächst 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Mittels Boni kann die Summe noch auf bis zu 24 Millionen Euro ansteigen. So oder so: Es ist ein Schnäppchen, das Sportvorstand Hasan Salihamidzic da gelungen ist. Gravenberch wird eine große Karriere prophezeit, seine Anlagen sind beeindruckend.

Er selbst sieht sich als einen „großen Spieler“. Bei einem Körpermaß von 1,90 Meter durchaus zutreffend, gleichzeitig beschreibt sich der 20-Jährige aber auch als technisch stark. Bei seinem Vorstellungs-Video gab er außerdem Einblicke in sein Privatleben: Was ist ihm wichtig? Der Fußball, klar. Und natürlich: die Familie. Dazu zählt wohl auch seine Freundin: Cindy Peroti.

Ryan Gravenberch und Freundin Cindy Peroti: Griechenland-Urlaub vor Bayern-Wechsel

Die Schönheit mit den dunklen Haaren teilt so manchen privaten Einblick auf ihren sozialen Netzwerken, dazu zählt zuletzt auch ein Auftritt in der Amsterdamer Arena, wo Ajax jüngst seinen Meistertitel feierte. Ein Bild zeigt Gravenberch, wegen seiner Sprunggelenksverletzung mit einer Schiene am Fuß, zusammen mit seiner Liebsten.

Außerdem präsentiert Peroti gerne Bilder aus dem Urlaub. Im August 2021 teilte sie ein Foto von sich und Gravenberch aus Dubai, vor wenigen Tagen zeigte sie sich vor einem Pool am Strand von Mykonos - für viele Menschen ist die griechische Insel ein absolutes Urlaubsparadies. Gravenberch war dabei, kommentierte das Bild mit zwei Kussmund-Emojis, teilte selbst ein Bild von sich im Pool.

Bayern-Neuzugang Ryan Gravenberch und seine Freundin Cindy Peroti waren vor wenigen Tagen noch in Griechenland. © Screenshot Instagram / Cindy Peroti

Ryan Gravenberch: Trainingsauftakt beim FC Bayern im Juli

Erst Mykonos, dann München? Ob der Bayern-Neuzugang seine Freundin mit in die bayerische Landeshauptstadt bringt, ist nicht bekannt. Wie Gravenberch stammt auch Peroti aus Amsterdam, genauer gesagt aus dem Vorort Diemen. Bevor die neue Saison startet, haben Ryan und Cindy noch etwas Zeit: Offizieller Trainingsauftakt beim FC Bayern (alle Titel in der Übersicht) ist am 8. Juli. (akl)