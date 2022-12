Paris macht sich schon für Bayern warm – Superstar Mbappé ist bereits zurück im Training

Von: Hanna Raif

Teilen

Die FC Bayern legen die Füße hoch, die großen Gegner PSG in der Champions League bereiten sich auf das Duell in der Königsklasse vor.

München/Paris - 68 Stunden Pause, das musste reichen. Das Endspiel in Katar war noch keine drei Tage abgepfiffen, da stieg Kylian Mbappé am Mittwoch am Vereinsgelände von Paris Saint-Germain aus einem blauen Auto und ließ die Enttäuschung von Katar offiziell hinter sich. Weiter, immer weiter – so sagt man ja eigentlich gerne beim FC Bayern. Aktuell gilt das Motto von Vorstandsboss Oliver Kahn aber eher für den großen Gegner, der im Achtelfinale der Champions League am 14. Februar und am 8. März wartet.

Champions-League-Achtelfinale: FC Bayern München trifft auf PSG

106 Tage wird das bis dato letzte Spiel der Bayern in der Königsklasse an jenem Tag zurückliegen, an dem das Hinspiel im Pariser Prinzenpark angepfiffen wird. Und kaum ein anderer Klub kann so schmerzlich davon berichten, was in mehr als einem Vierteljahr Pause zwischen Ende der Gruppenphase und Start der K.o.-Spiele so alles passieren kann. Ohne Manuel Neuer und Lucas Hernandez, dafür mit einer Menge enttäuschter Stars muss die Elf von Julian Nagelsmann gegen das Star-Ensemble aus Paris antreten. Müde Beine kommen – wie bei allen Klubs mit vielen WM-Fahrern – erschwerend hinzu.

Duell auf Augenhöhe? Bayern hat CL-Titel im Visier

Von einem Duell auf Augenhöhe sprach man nach der Auslosung, auch jetzt ist sich Hasan Salihamidzic sicher, dass „sehr attraktive, emotionale und spannende Duelle“ warten. Die Fußball-Welt könne sich freuen, sagte der Sportvorstand der Bayern in der Sport Bild, „wenn diese vielen Weltklassespieler gegeneinander kämpfen“. Dass die Vorzeichen sich in den vergangenen Wochen durchaus verschoben haben, ändert nichts an der Zielvorgabe der Bayern. Salihamidzic betonte nicht ohne Hintergedanken: „Wir wollen in dieser Saison um alle Titel mitspielen.“ Die Message ist auch im Winterurlaub der Stars angekommen.

FC Bayern macht Urlaub bis zum 3. Januar

Tatsächlich dürfen die Bayern ja noch bis zum 3. Januar die Füße hochlegen – das hat aber vor allem mit dem Spielplan zu tun. Denn während in den übrigen europäischen Ligen spätestens zum Jahreswechsel wieder gekickt wird, pausiert die Bundesliga bis zum 20. Januar. Dass die Bayern etwas ausgeruhter zurückkommen, könnte ein Vorteil sein. Anders als Paris haben sie allerdings nur sechs und nicht neun Pflichtspiele zur Vorbereitung auf den Showdown in Paris und München.



Fotostrecke: Die Champions-League-Sieger seit 1992/93 - bekommen Sie noch alle zusammen? Fotostrecke ansehen

Es wird ums Kollektiv gehen, denn mit den in Katar glänzenden Mbappé und Neymar sowie Weltmeister Lionel Messi kann man es nominell nicht aufnehmen. „Paris Saint-Germain hat diese drei Ausnahmespieler, aber ich habe großes Vertrauen in die Qualität und den Charakter unserer Jungs“, sagte Salihamidzic. Wenn er sich die Namen „Sané, Mané, Musiala, Gnabry, Coman, Choupo-Moting oder Müller auf der Zunge zergehen“ lässt, freue er sich auf diese Duelle. Da ist einer Optimist. Weiter, immer weiter.