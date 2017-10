Coach bei Bayerns Königsklassen-Gegner Anderlecht vorgestellt

Hein Vanhaezebrouck übernimmt die Regie an der Seitenlinie der Belgier.

Bayern Münchens Champions-League-Gegner RSC Anderlecht hat nach der Trennung von Coach René Weiler einen neuen Trainer verpflichtet.

Anderlecht - Der 53 Jahre alte Hein Vanhaezebrouck habe einen Dreijahresvertrag bei dem Club unterschrieben, teilte Anderlecht am Dienstag mit. Der Belgier trainierte zuletzt KAA Gent und sollte am Nachmittag offiziell vorgestellt werden.

Anderlecht hatte sich Mitte September nach dem 0:3 gegen Bayern München in der Königsklasse vom früheren Nürnberger Trainer Weiler getrennt. In der Champions League gab es für den belgischen Meister danach noch eine 0:3-Heimniederlage gegen Celtic Glasgow, in der Liga ist Anderlecht nach neun Spieltagen mit 15 Punkten nur Siebter.

dpa