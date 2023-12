Bayern-Aufstellung gegen Frankfurt: Müller erneut auf der Bank, auch Laimer draußen

Von: Korbinian Kothny, Marcel Schwenk

Thomas Tuchel setzt gegen Eintracht Frankfurt erneut auf Eric Maxim Choupo-Moting in der Startelf. Thomas Müller und Jamal Musiala nehmen auf der Bank Platz.

Update vom 9. Dezember, 14.27 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel setzt weder auf Thomas Müller noch Jamal Musiala. Stattdessen startet wie schon gegen Köln Eric Maxim Choupo-Moting. Ansonsten übernimmt Noussair Mazraoui die Position des Rechtsverteidigers, Konrad Laimer sitzt erstmal draußen.

Aufstellung FC Bayern: Neuer – Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Sané, Coman – Kane, Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting startet auch in Frankfurt. © IMAGO/Laci Perenyi

Update vom 9. Dezember, 12.30 Uhr: In knapp drei Stunden ist der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt zu Gast. Bis auf Bouna Sarr und Matthijs des Ligt kann Thomas Tuchel dabei aus dem Vollen schöpfen. Die größte Frage wird wohl sein: Steht der zuletzt angeschlagene Jamal Musiala sofort wieder in der Startelf oder bekommt Thomas Müller eine neue Chance? In etwa zwei Stunden wissen wir mehr.

Jamal Musiala oder Thomas Müller: Wer wird gegen die SGE starten? © IMAGO/Ulmer

Bayern-Aufstellung gegen Frankfurt: Tuchel und die Qual der Wahl

Erstmeldung vom 8. Dezember: Frankfurt/München – Nicht allzu lange ist es her, da plagten Thomas Tuchel noch akute Verletzungssorgen. Zwischenzeitlich musste der Trainer des FC Bayern München, dem sowieso kein üppig besetzter Kader zur Verfügung steht, auf diverse Spieler verzichten.

Bayern-Trainer Tuchel stellt Musiala Einsatz in Aussicht – aber nicht über 90 Minuten

Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Serge Gnabry, Dayot Upamecano, Jamal Musiala – sie alle fehlten zwischenzeitlich mit mehr oder weniger besorgniserregenden Verletzungen. Mittlerweile sind nahezu alle Akteure wieder fit, einzig de Ligt und Bouna Sarr – der erst kürzlich im Training einen Kreuzbandriss erlitt – stehen in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung.

Aus Sicht der Bayern-Fans besonders erfreulich: Jamal Musiala steht beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (9. Dezember) definitiv wieder im Kader und ist auch eine Option für die erste Elf. „Er wird nicht 90 Minuten spielen. Wir werden schauen, ob er startet oder das Spiel für uns beendet“, so Tuchel auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie.

Setzt Thomas Tuchel gegen Frankfurt auf Thomas Müller oder darf Jamal Musiala beginnen? © IMAGO/Gladys Chai von der Laage

FC Bayern München: Neuer zwischen den Pfosten – Mazraoui oder Laimer rechts hinten?

Die komplette Distanz gehen wird, solange kein Platzverweis oder eine Verletzung dazwischenkommt, Torhüter Manuel Neuer. Der 37-Jährige agiert seit seinem Comeback gewohnt souverän und rettete den Münchnern erst kürzlich gegen Kopenhagen das 0:0. An ihm führt kein Weg vorbei.

Auf der rechten Defensivseite kam zuletzt Konrad Laimer zum Einsatz, könnte aber auch durch den wieder genesenen Noussair Mazraoui (Magen-Darm-Infekt) ersetzt werden. Wer beginnen darf, hängt vermutlich davon ab, ob der Marokkaner wieder bei 100 Prozent ist.

Upamecano und Kim bilden Bayerns Innenverteidiger-Duo – Davies auf links

Die restliche Abwehrkette stellt sich eigentlich von selbst auf. In der Zentrale beginnen Dayot Upamecano und Kim Min-jae, links neben dem Duo beackert Alphonso Davies die Außenbahn.

Ausgehend vom 4-2-3-1-System dürfte die Doppelsechs Joshua Kimmich und Leon Goretzka gehören. Zweiterer lief gegen Kopenhagen noch als Innenverteidiger auf, diese Zeiten gehören aber vorerst wohl der Vergangenheit an. Sollte Mazraoui rechts hinten beginnen, wäre neben Raphael Guerreiro auch Laimer eine Option fürs defensive Mittelfeld.

FC Bayern: Lässt Tuchel Musiala gegen Frankfurt starten? Gnabry oder Coman?

In der offensiven Dreierreihe bieten sich Tuchel verschiedene Möglichkeiten, einer der Plätze ist aber fest vergeben – und zwar an Leroy Sané, den vielleicht formstärksten Bayern-Spieler. Auf dem anderen Flügel hat Tuchel die Qual der Wahl und kann auf Serge Gnabry, Kingsley Coman oder sogar Mathys Tel setzen. Zuletzt hatte Coman die Nase leicht vorn.

Wenig Diskussionen gibt es um den Platz in vorderster Front, der ist fest in der Hand von Sommer-Neuzugang Harry Kane. Hinter ihm wird – je nachdem, ob Tuchel sich für oder gegen einen Startelf-Einsatz von Musiala entscheidet – Thomas Müller oder ebenjener Musiala auflaufen.

Unabhängig davon, welche Elf der Coach auf den Rasen schickt, machte er bereits im Vorfeld klar: „Wir müssen bereit sein.“ Denn im Deutsche Bank Park wartet „sehr viel Arbeit“ gegen eine „sehr gute, schnelle und taktisch flexible Mannschaft“ mit einer „klaren Handschrift“. Ob die Münchner trotzdem die Oberhand behalten, entscheidet sich dann ab 15.30 Uhr.

FC Bayern zu Gast in Frankfurt: So könnten die Münchner spielen

Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Goretzka, Kimmich – Sane, Müller, Coman – Kane

(masc)