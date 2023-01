Schnelleres Mané-Comeback? Nagelsmann hofft noch – doch Salihamidzic zweifelt

Von: Patrick Mayer

Sadio Mané arbeitet beim FC Bayern unter Hochdruck an seinem Comeback. Reicht es für die Duelle gegen PSG? Julian Nagelsmann sieht eine „Restchance“. Hasan Salihamidzic mahnt.

München – Mit Blick auf die Bundesliga, aber nicht zuletzt auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain (14. Februar/8. März), ist es eine der Fragen schlechthin beim FC Bayern: Wann ist Sadio Mané wieder einsatzbereit?

Sadio Mané: Stürmerstar des FC Bayern verletzte sich in der Bundesliga – derzeit arbeitet er am Comeback

Ein Rückblick: Der Stürmerstar (sechs Saison-Tore) musste beim 6:1 gegen Werder Bremen am 8. November nach nur 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der 30-Jährige verletzte sich knifflig am Wadenbeinköpfchen, verpasste anschließend für den Senegal die WM 2022 in Katar. Wie die Bayern mitteilten, musste stattdessen mittels einer OP eine Sehne am rechten Wadenbeinköpfchen refixiert werden.

Derzeit arbeitet sich der einstige Angreifer des FC Liverpool an der Säbener Straße in München an sein Comeback heran. Kommt dieses etwa früher als gehofft? Kann er sogar im Königsklassen-Hinspiel in Paris bei PSG auflaufen? Oder reicht es zumindest für das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena? FCB-Coach Julian Nagelsmann sprach nun von einer „Restchance“ – sogar mit Blick auf das erste Duell mit dem französischen Serienmeister.

Sadio Mané will bald wieder im Trikot des FC Bayern auflaufen. © Sven Hoppe/dpa

„Wenn alles top top läuft, kann es sein, dass er gegen Paris wieder spielen kann. Aber das müsste schon sehr, sehr gut laufen, es ist vielleicht auch mit einem kleinen Risiko (verbunden)“, erklärte Nagelsmann auf einer Medienrunde vor dem Testspiel der Bayern am Freitag (13. Januar) gegen Red Bull Salzburg (4:4): „Jetzt müssen wir noch sehen, wie der aktuelle Heilungsverlauf ist. Er ist gestern gelaufen, mit 70 Prozent. Er ist eh schon einen Tick schneller als wir es erwartet haben.“

Comeback von Sadio Mané? FCB-Trainer Julian Nagelsmann hat noch Hoffnung – doch Brazzo zweifelt

Er wolle jedoch keine punktgenaue Prognose geben, meinte der 35-jährige Oberbayer weiter, „weil ich das auch nicht machen kann. Wir müssen es dann sehen, wenn er auf dem Platz ist, wie er irgendwann die hundertprozentige Belastung verträgt. Wie gesagt: Es gibt eine kleine Restchance für Paris, schon für das Hinspiel. Aber in meinem Kopf ist die Planung eher so, dass er da noch nicht spielt. Einfach um den Druck bei Verletzten nicht so hoch zu nehmen. Aber er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg.“

Deutlich vorsichtiger drückte sich da schon Nagelsmanns Chef aus. „Er macht weiterhin sein Reha-Programm. Er ist auf einem guten Weg, er liegt im Plan. Sein Comeback dauert aber noch einige Wochen“, erklärte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt im Interview mit unserer Zeitung: „Das wird sehr knapp, glaube ich. Sadio ist sehr ehrgeizig. Aber wir müssen schauen, dass er wieder gut aus der Verletzung rauskommt.“

Sadio Mané: Starstürmer des FC Bayern arbeitet an Säbener Straße am Comeback

Wie der Klub auf seiner Website schreibt, konnte Mané am vergangenen Dienstag (10. Januar) erstmals eine Laufeinheit mit reduziertem Körpergewicht auf dem sogenannten AlterG-Trainingsgerät absolvieren. An ein Training mit dem Ball ist derweil offenbar noch nicht zu denken. (pm)