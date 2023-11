Copado-Hattrick führt Bayern II zum Sieg über Bayreuth

Von: Laurin Diepers

Die Bayern feiern einen klaren Erfolg über die SpVgg Bayreuth. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern II hat das Heimspiel im Grünwalder Stadion klar mit 4:0 (4:0) gewonnen. Lucas Copado trifft für für die Seitz-Elf dreifach.

22. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern II gegen die SpVgg Bayreuth , 4:0(4:0) :

gegen die , : Mit dem klaren Sieg ziehen die Bayern in der Tabelle an Bayreuth vorbei.

Die sonst bei den Profis eingesetzten Aleksandar Pavlovic und Franz Krätzig spielen erstmals seit August für Bayern II.

Vorbericht:

München – Am Sonntagnachmittag ist die SpVgg Bayreuth zu Gast beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion. Das Hinspiel konnten die U23 im August, trotz Unterzahl, für sich entscheiden. Damals traf Paul Wanner zum zwischenzeitlichen 2:0. Das Top-Talent ist mittlerweile an den SV Elversberg ausgeliehen. Auch in der 2. Liga gelang ihm bereits ein sehenswerter Treffer.

Bayern konnte am vergangenen Spieltag Tabellenführer Würzburg ärgern

Die vergangenen Wochen hatten sich beide Vereine anders vorgestellt. Bei den kleinen Bayern folgte auf drei Siege im Oktober erst die 4:0-Klatsche gegen die Reserve des FC Augsburg und eine Woche später die Niederlage gegen Türkgücü München. Damit verlor die U23 diese Saison beide Spiele im Münchner Derby. Im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers zeigte die Elf von Trainer Holger Seitz vor zwei Wochen wieder ein anderes Gesicht und brachte den Tabellenführer an den Rand einer Niederlage. Erst in der Nachspielzeit trafen die Gäste zum 1:1-Endstand.

Während man bei den Bayern auf Rückenwind aus der letzten Partie hofft, lief der vergangene Spieltag nicht nach den Vorstellungen der SpVgg. Auf ein starkes Unentschieden beim Tabellenzweiten aus Vilzing folgte noch ein Sieg gegen Memmingen, bevor Bayreuth letzte Woche beim 0:1 gegen den FC Augsburg II die deutlich schwächere Mannschaft war. Für den Drittligaabsteiger geht es demnach in München darum, die Niederlage auszublenden und an die starken Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen.

Personalsituation der U23 weiter schwierig

Am vergangenen Spieltag hatte die Reserve des FC Bayern aufgrund der Länderspielpause spielfrei. Da mehrere Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs waren, hatte die Mannschaft nur eine gemeinsame Trainingseinheit vor der Partie gegen Bayreuth. Auch an das Lazarett der U23 ist weiter gut gefüllt. Laut Website des FC Bayern fallen neun Spieler sicher aus. Hinter dem Einsatz von Kapitän Timo Kern steht noch ein Fragezeichen.

U23 kann an der SpVgg vorbeiziehen

Bei einem Sieg können die Amateure die SpVgg in der Tabelle überholen. Aktuell liegt der Absteiger aus der 3. Liga auf dem neunten Tabellenplatz und damit eine Position vor den Bayern. Da die U23 aktuell jedoch vier Spiele weniger bestritten hat, trügt der Blick auf die Tabelle.

Für Seitz ist der Schlüssel des Erfolgs, gut ins Spiel zu finden. „Die Vorbereitung auf Bayreuth ist sehr kurz, sodass jeder direkt nach Anpfiff versuchen muss, schnell in den Rhythmus zu finden“, wird der Cheftrainer auf der Website des FC Bayern zitiert. (lad)