Corona beim FC Bayern: Salihamidzic nennt als Grund auch die Wiesn - „Haben zwei Jungs verloren“

Von: Patrick Mayer

Sportvorstand des FC Bayern: Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Markus Fischer

Joshua Kimmich und Thomas Müller fehlen dem FC Bayern wegen Corona in der Champions League. Hasan Salihamidzic bringt die Wiesn als möglichen Grund ins Spiel.

München - Die Wiesn ist vorüber. Zwei Auflagen, 2020 und 2021, fielen wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Drei Jahre lang mussten Münchner und ihre Gäste auf das Oktoberfest-Comeback warten, das zwischen dem 17. September und 3. Oktober stattfand. 5,7 Millionen Besucher kamen aus der Isarmetropole und aus aller Welt, und damit deutlich weniger als 2019 (6,3 Millionen). Und das, obwohl in diesem Jahr sogar einen Tag mehr (17 statt 16) gefeiert wurde.

Corona-Fälle beim FC Bayern: Zusammenhang mit steigenden Infektionen nach der Wiesn in München?

Ob Sorgen vor Corona bei der oder dem einen oder anderen eine Rolle gespielt haben? Fakt ist: Stand Dienstag, 4. Oktober, hatte sich die Zahl der belegten Krankenhausbetten seit Beginn der Wiesn in München mehr als verdoppelt, 478 Patienten mit Corona wurden zu diesem Zeitpunkt behandelt. Der bedeutete einen Anstieg im Vergleich zum letzten Tag vor dem Start des Oktoberfestes von 137 Prozent. Auch mehrere Spieler des FC Bayern infizierten sich seit Wiesn-Beginn mit Corona, wenn auch bei ihnen der Verlauf mild ist oder war.

Namentlich Manuel Neuer, Leon Goretzka, Thomas Müller und Joshua Kimmich. Müller und Kimmich verpassten am Dienstag deshalb das Champions-League-Heimspiel der Bayern gegen Viktoria Pilsen (5:0). Ob es einen Zusammenhang mit den steigenden Corona-Fallzahlen in der bayerischen Landeshauptstadt im Umfeld des Oktoberfestes gibt? Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Dienstagabend in der Münchner Allianz Arena da so seine Vermutung.

FC Bayern: Manuel Neuer, Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller mit positiven Corona-Tests

„Wir müssen schon schauen, wie wir das managen. Man versucht, eine Linie zu finden. Wir müssen schauen, wie wir das verhindern. Ich bin kein großer Experte, aber ich lasse mich ständig beraten“, erklärte Salihamidzic bei DAZN zu möglichen neuen Corona-Fällen in den kommenden Wochen. Der Bosnier meinte weiter: „Die Wiesn hat einiges dazu gebracht. Deshalb waren wir vorsichtig, wir waren nur ein Mal da. Wir sind gut durchgekommen. Wir haben zwei Jungs verloren, aber ich bin optimistisch und hoffe, dass wir gut durchkommen.“

Mit „Jungs“ waren entweder Neuer oder Goretzka gemeint, die kurz nach dem Oktoberfest-Besuch des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters (18. September) einen positiven Corona-Befund hatten.

Kliniken in München: Anzahl der Corona-Patienten steigt - Zusammenhang mit Oktoberfest?

Oder eben nun Kimmich und Müller. Letzterer bescheinigte seinen Teamkollegen aus der Quarantäne nach dem Sieg gegen den tschechischen Meister einen „guten Job“.

Nach Corona-Infektion: Thomas Müller und Joshua Kimmich in Dortmund wieder im Bayern-Kader?

Am Samstag (18.30 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) will der 33-jährige Weltmeister im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund wieder mitwirken. Die Wiesn ist vorüber, die Corona-Zahlen in München sind hoch. Und beim FC Bayern hoffen sie, dass keine weiteren Infektionen in der Mannschaft dazukommen. (pm)