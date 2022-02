Gaga-Gerücht aus England: Cristiano Ronaldo vor Transfer zum FC Bayern?

Von: Marco Blanco-Ucles

Mega-Transfer? Cristiano Ronaldo wird in England mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. © PA Images / Imago

Es wäre DER Transfer des Sommers: Laut einer englischen Zeitung steht Cristiano Ronaldo bei Manchester United vor dem Abgang - zum FC Bayern München.

Manchester/München - Xabi Alonso, James Rodriguez, Philippe Coutinho und so weiter. Zahlreiche namhafte Spieler wechselten in den vergangenen Jahren zum FC Bayern München. Dieser Name aber würde alle anderen bei Weitem übertrumpfen: Cristiano Ronaldo. Auch wenn der Portugiese mittlerweile 37 Jahre alt ist und logischerweise nicht mehr die Spritzigkeit von früher mit sich bringt, gilt er nach wie vor als einer der besten Kicker der Welt. Laut einem englischen Medienbericht könnte der Superstar im Herbst seiner Karriere seine Zelte tatsächlich in München aufschlagen.

Cristiano Ronaldo: Verpasst Manchester die Champions League, ist er weg

Die Gerüchte, dass Ronaldo seine Rückkehr ins Old Trafford nach nur einer Spielzeit wieder beenden möchte, halten sich hartnäckig. Klar scheint zu sein: Verpasst ManU die Champions League, wird Ronaldo gehen. Auf die Europa League scheint der Rekordtorschütze der Königsklasse wenig Lust zu haben. Derzeit steht Manchester auf einem Champions-League-Rang, der Abstand nach unten ist allerdings gering - zwei Punkte. Zudem soll der ehrgeizige Portugiese unzufrieden sein mit der Einstellung einiger Mitspieler.

Die englische Zeitung „Sun“ brachte nun drei mögliche Ziele Ronaldos ins Spiel, sollte der Superstar England wieder verlassen. Neben Paris Saint-Germain und AS Rom brachte das Blatt den FC Bayern München, der zuletzt mit Personalproblemen zu kämpfen hatte, ins Gespräch. Einer der größten Fußballer aller Zeiten an der Säbener Straße? Eher unwahrscheinlich, betrachtet man die Rahmenbedingungen.

Cristiano Ronaldo würde Gehaltsgefüge des FC Bayern München sprengen

Marketingtechnisch wäre eine Ronaldo-Verpflichtung natürlich eine reizvolle Idee aus Münchner Sicht. Allerdings wären die Bayern wohl kaum dazu bereit, ihr komplettes Gehaltsgefüge für den Portugiesen zu sprengen. In Manchester verdient der 37-Jährige laut der „Sun“ 29 Millionen Euro jährlich. Eine Summe, die die Münchner wohl kaum bereit wären zu zahlen.

Zum Vergleich: Bayerns Topverdiener Robert Lewandowski verdient rund 24 Millionen Euro im Jahr. Der Pole agiert nach wie vor auf absolutem Topniveau, ist in Mannschaft und Verein bestens integriert. Deswegen ziehen die Bayern-Bosse eher die Verlängerung mit Lewandowski dem möglichen Ronaldo-Coup vor. Cristiano Ronaldo beim FC Bayern - es wird wohl ein wildes Gerücht bleiben. Mehr nicht. (mbu)

