Cristiano Ronaldo wird von Star-Berater wie sauer Bier angeboten – Nagelsmann erklärt Transfer-Wirrwarr

Von: Johannes Ohr

Für den Fußballstar Cristiano Ronaldo wird es knapp. Der Stürmer will unbedingt wechseln, findet aber keinen Verein. Auch der FC Bayern hat kein Interesse, wie Nagelsmann deutlich macht.

München - Er ist fünfmaliger Weltfußballer, Champions League-Rekordtorschütze (140 Treffer) - und wird von seinem Star-Berater Jorge Mendes seit Wochen angeboten wie sauer Bier. Medienberichten zufolge will Cristiano Ronaldo (37) Manchester United in diesem Sommer unbedingt verlassen, um wieder in der Königsklasse auf Torejagd gehen zu können. Doch weniger als zwei Wochen vor dem Ende der Transferperiode in England, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien (1. September) hat der Portugiese noch immer keinen neuen Klub gefunden. Für den Superstar hagelt es aus ganz Europa nur Absagen - jetzt auch aus Dortmund.

BVB Geschäftsführer über Cristiano Ronaldo: „Es gibt zu dem Spieler keinen Kontakt“

„Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund ist auf den ersten Blick eine charmante Idee. Ich liebe diesen Spieler. Er ist der größte Spieler, den die Welt je zustande gebracht hat. Das Problem: Es gibt zu dem Spieler keinen Kontakt. Und von daher auch keinen Transfer“, wies Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Spekulationen über angebliche Verhandlungen des BVB mit Ronaldo zurück.

Zuvor winkten auch schon Ex-Klub Real Madrid, Paris Saint Germain und der FC Bayern ab. Aus Ronaldo wird CristiaNO! „Ich glaube, der Berater kriegt zehn Prozent vom Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo, da kann er schon ein bisschen rumtelefonieren. Ich glaube, das ist der Job von Mendes“, scherzte Trainer Julian Nagelsmann gestern über Mendes Bewerbungs-Tour für dessen Klienten.

Bittere Transfer-Aussichten für Ronaldo: Nagelsmann hat klare Meinung

Dass es offenbar schwierig ist, einen Champions-League-Klub für den alternden Topstar und Topverdiener Ronaldo in Europa zu finden, kommentierte Nagelsmann wie folgt: „Es gehört dazu, dass er das probiert. Ich glaube, man muss sich ihn auch leisten können. Ich glaube nicht, dass er für einen Apfel und ein Ei aufdribbelt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und du bindest da extrem viel Kapital. Das ist ein wirtschaftliches Thema. Ich glaube, es würden sehr viele Vereine ihn gerne nehmen. Aber ich schätze mal, für 15 Bundesligisten wird es eine enge Nummer mit dem Jahresgehalt. Ich glaube nicht, dass er das für 500.000 Euro im Jahr macht.“ Ronaldo habe sicherlich im Falle eines Vereinswechsels auch einen „gewissen monetären Anspruch an sein neues Arbeitspapier“, sagte Nagelsmann. (JO)