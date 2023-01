Daley Blind beim FC Bayern: Möglicher Neuzugang spielt mit Defibrillator

Von: Florian Schimak

Daley Blind steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der erfahrene Verteidiger spielte für Ajax und Manchester United – und das mit einem eingebauten Defibrillator.

München – Hasan Salihamidzic hat einmal mehr seine Hausaufgaben gemacht. Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Daley Blind – und das auch noch ablösefrei. Der 32-jährige Niederländer hatte kürzlich seinen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst.

Mit der Verpflichtung von Blind, der bei der WM 2022 in Katar in allen fünf Partien der Elftal von Beginn an zum Einsatz kam, reagiert der Deutsche Rekordmeister auf die Verletzung von Lucas Hernandez. Der Franzose hatte sich beim Wüsten-Turnier einen Kreuzbandriss zugezogen und wird daher mindestens ein halbes Jahr ausfallen.

Name: Daley Blind Geburtstag: 09. März 1990 (32 Jahre) Verein: vereinslos (bis Dezember 2020 bei Ajax Amsterdam) Position: Linksverteidiger Marktwert: 6 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Daley Blind zum FC Bayern: Niederländer ist der Hernandez-Ersatz

Blind ist ebenfalls Linksfuß, kann als Verteidiger außen und im Zentrum auflaufen und ist somit ein Eins-zu-eins-Ersatz für Hernandez (Der Kader des FC Bayern). Darüber hinaus verfügt Blind über reichlich internationale Erfahrung, denn das dramatische WM-Viertelfinale der Niederländer gegen Argentinien (5:6 n.E.) war bereits sein 99. Länderspiel.

Insgesamt lief er 340 Mal im Trikot von Ajax Amsterdam auf, wo Blind bereits seit der Jugend spielte. Seinen Durchbruch feierte er 2011, ehe er als frisch gebackener niederländischer Fußballer des Jahres im Sommer 2014 für eine Ablöse von 17,5 Millionen zu Manchester United wechselte. Dort spielte Blind ab 2015 unter anderem an der Seite von Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger. Gemeinsam feierten beide 2016 den Gewinn der Europa League.

Daley Blind soll in Kürze einen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FC Bayern verpflichtet mit Daley Blind eine Ajax-Legende – schon der Vater lief dort auf

Im Jahr 2018 ging es für Blind, dessen Vater Danny Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft ist und der in den 90er-Jahren zur legendären Ajax-Truppe um Patrick Kluivert, Clarence Seedorf und Edgar Davids gehörte, wieder zurück zu seinem Heimatverein. Insgesamt wurde er mit Ajax siebenmal Meister und wurde zweimal Pokalsieger.

Bis zum Sommer war Blind auch unumstrittener Stammspieler, weshalb die Vertragsauflösung beim niederländischen Rekordmeister durchaus überraschend kam. „So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund der Umstände ist es nun so gekommen“, schrieb er Ende Dezember auf Twitter: „Ich hoffe, dass es einen anderen richtigen Moment geben wird, um Abschied zu nehmen“.

Daley Blind beim FC Bayern: Erfolgreich an der Seite von Matthijs de Ligt

Unter dem neuen Ajax-Trainer Alfred Schreuder kam Blind kaum noch zum Einsatz, weshalb man ihm zugesicherte hatte, dass er im Winter den Verein ablösefrei verlassen könne. Bei der WM machte Blind dann nochmal Werbung in eigener Sache. Im Achtelfinale gegen die USA (3:1) war er mit einem Treffer und einem Assist der Spieler des Spiels. Louis van Gaal, Ex-Trainer des FC Bayern, setzt voll auf den Linksverteidiger.

Auch Matthijs de Ligt dürfte sich über den Transfer von Blind zum FC Bayern freuen. Beide spielten in der Saison 2018/19 gemeinsam in Amsterdam und bildeten das Innenverteidiger-Duo, als es für Ajax in der Champions League bis ins Halbfinale ging.

Daley Blind beim FC Bayern: Neuzugang spielt mit Defibrillator

Doch Blind läuft seit drei Jahren mit einer Besonderheit auf. Der Niederländer spielt nämlich mit einem eingebauten Defibrillator. Ähnlich wie Christian Eriksen, der bei der EM 2021 einen Herzstillstand erlitten hatte.

Während des CL-Spiels 2019 zwischen Ajax und dem FC Valencia bemerkte Blind damals, dass etwas nicht stimmt. Er wurde mit Schwindelgefühlen ausgewechselt. Erst weitere Untersuchungen ergaben, dass er an einer Herzmuskelentzündung litt, woraufhin man ihm einen sogenannten Kardioverter-Defibrillator (ICD) einsetzte.

FC Bayern: Daley Blind und die Angst ums Herz

Dieser sorgt dafür, dass ein oder mehrere Stromstöße ans Herz abgegeben werden, sobald sich die Herzfrequenz zu stark erhöht, womit die Rhythmusstörung behoben werden. Im Sommer 2020 ging dieser erstmals los, als Ajax in einem Testspiel auf Hertha BSC traf. Blind setzt sich daraufhin zu Boden und wurde ausgewechselt.

„Der ICD ging los, und gleich danach ging es ihm wieder gut“, sagte der damalige Ajax-Trainer Erik ten Haag nach dem Spiel und gab Entwarnung. Allerdings gab Blind einst selbst zu, dass die Sorge um sein Herz in jeder Partie mitspielt. (smk)