Bayern-Neuzugang Peretz trifft sein Idol – und darf gleich mit Neuer trainieren

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern München hat Torwart Daniel Peretz von Maccabi Tel-Aviv verpflichtet. Der neue Keeper stellte sich nun in München vor.

München – Als Daniel Peretz (23) bei seiner offiziellen Vorstellung am Montagmorgen im Pressestüberl auf Manuel Neuer (37) angesprochen wurde, strahlte das israelische Torhüter-Talent und verriet: „Manuel Neuer ist mein Idol. Ich habe ihn am Sonntag getroffen, er ist ein toller Typ. Es war eine tolle Erfahrung. Ich freue mich darauf, mich mit ihm zu messen.“

Eine knappe Stunde später hatte Peretz erstmalig die Gelegenheit, sich gemeinsam mit Neuer im Training zu duellieren. Denn der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft stand erstmals nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch wieder mit seinen Keeper-Kollegen auf dem Platz - und zwar mit Neuzugang Peretz und Nachwuchs-torhüter Ritzy Hülsmann (19).

Daniel Peretz ist der aktuellste Neuzugang des FC Bayern. © imago/FC Bayern München

Peretz beim FC Bayern im Training mit Vorbild Manuel Neuer

Unter anderem standen Torwart-Übungen im strömenden Regen auf dem Programm, zudem nahm Neuer später auch am Kleinfeldspiel der Reservisten um Thomas Müller (33) teil. Zum Abschluss schlug das Torwart-Trio noch lange Bälle. Peretz staunte nicht schlecht, wie geschickt Neuer mit dem Ball umging. Der israelische U 21-Keeper möchte sein Torwart-Spiel ähnlich wie Neuer aufziehen: „Ich bin sehr aktiv, will immer helfen und immer gewinnen. Ich möchte mich beteiligen und nah an den Verteidigern sein.“

Die Münchner Verantwortlichen sehen in Peretz eine Investition in die Zukunft, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55) erklärte: „Talent allein reicht nicht aus. Man braucht Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen, Energie und Disziplin, um sich beim FC Bayern durchzusetzen. Diese Eigenschaften haben wir bei Daniel gesehen. Deshalb erhoffen wir uns, dass wir eine gute Zukunft mit ihm haben werden.“ Und darum wurde Peretz mit einem Fünfjahres-Vertrag ausgestattet. (Manuel Bonke, Philipp Kessler)