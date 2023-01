Rotation beim FC Bayern: Neuer Job für Daniel Weber – Teschke wieder Co-Trainer von Seitz

Von: Sebastian Isbaner

Ex-Garching-Coach Daniel Weber und Dirk Teschke werden neue Positionen beim FC Bayern übernehmen. © Imago

Zur Rückrunde verkündete der FC Bayern gleich drei Trainer-Änderungen. Unter anderem kehrt Ex-VfR Coach Daniel Weber auf die Trainerbank zurück.

München – Beim FC Bayern München wird sich zur Rückrunde einiges ändern. Der deutsche Rekordmeister gab auf seiner Vereins-Homepage gleich drei personelle Anpassungen in den Trainerteams von der U17 bis hinauf zur Regionalliga-Mannschaft bekannt.

Regionalliga: Wieder vereint – Dirk Teschke wird Co-Trainer von Holger Seitz bei den Amateuren

Nach dem Weggang von Martin Demichelis übernahm Holger Seitz den Posten des Cheftrainers der Amateure. Als Assistent wird ihm künftig Dirk Teschke zur Seite stehen. Dieser war die letzten eineinhalb Jahre als Co-Trainer von Danny Galms bei der U19 der Bayern tätig.

Das Comeback des Trainer-Duos Seitz-Teschke ist damit perfekt. Schon 2006-2008 nahmen beide zusammen auf der Trainerbank Platz. Damals noch in der Bayern- und Landesliga beim SC Fürstenfeldbruck. Neu ist dieser Posten für Teschke nicht. Vor seiner Zeit bei den A-Junioren der Münchner begleitete er die Amateure bereits über drei Saisons als Co-Trainer.

Trainer-Rotation: Gaydarov übernimmt U19 – Ex-Garching Coach Daniel Weber neuer Cheftrainer der U16

Seine Lücke bei der U19 wird zur Rückrunde von U16-Trainer Daniel Gaydarov geschlossen. Der 31-Jährige ist in seiner ersten Saison bei den Bayern und konnte mit seiner Mannschaft in der Hinrunde den dritten Platz der U17-Bayernliga sichern.

Sein Nachfolger bei den B-Junioren der Münchner wird Daniel Weber, allerdings nur als Interimslösung. Seit Sommer 2021 bekleidet der 49-Jährige den Posten als Koordinator des Aufbaubereichs beim Rekordmeister. Zuvor war Weber ganze zwölf Jahre lang Cheftrainer des VfR Garching. Weber übernahm die Münchner 2007 in der Bezirksliga Nord und führte den VfR schließlich bis hoch in die Regionalliga. Nach seinem Weggang stiegen die Garchinger in die Bayernliga ab.

Daniel Weber: Ehemaliger Bayernliga-Torwart des SCF kehrt nach drei Jahren auf die Trainerbank zurück

Auch als Spieler rückte Weber bis in die Bayernliga als Torwart des SC Fürstenfeldbruck vor. Zur Saison 06/07 wechselte er anschließend nach Garching, kurz bevor Seitz und Teschke den SCF übernahmen. Nun kehrt Weber nach drei Jahren wieder auf die Trainerbank zurück. Auch zur Freude von Campus-Leiter Jochen Sauer.

„Ich freue mich, dass wir die frei gewordenen Stellen intern besetzen konnten und wünschen allen Trainern viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben“, wird dieser auf der Vereins-Homepage des FC Bayern München zitiert. Wer am Saisonende die U16 von Weber übernehmen wird, ist offen. Oder kommt der ehemalige Torwart wieder auf den Geschmack und greift erneut als Trainer an? (Sebastian Isbaner)