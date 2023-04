„Danke für eure Unterstützung“: Bayern-Star Giulia Gwinn verkündet frohe Botschaft

Von: Florian Schimak

Giulia Gwinn ist aktuell noch verletzt. Doch nun verkündet der Bayern-Star auf Instagram eine frohe Botschaft. Auch die Teamkolleginnen gratulieren.

München – Gut Ding will Weile haben. So lautet ein bekanntes Sprichwort, das inzwischen auch gut auf Giulia Gwinn zutrifft.

Der aktuelle Bayern-Star steht nämlich langsam, aber sicher vor dem Comeback. Seit September vergangenen Jahres pausiert Gwinn wegen eines Kreuzbandrisses im Knie – doch nun verbreitet die 23-Jährige via Instagram eine frohe Botschaft.

Name: Giulia Gwinn Geburtsdatum: 2. Juli 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Rechtsverteidigerin Länderspiele (Tore): 33 (3)

„Ein halbes Jahr ist seit meiner Verletzung vergangen!“, schreibt Gwinn in den sozialen Medien: „Ab gehts in die letzte Rehaphase…“, versieht diesen Satz mit einem Fußabdruck-Emoji und fügt an: „DANKE für eure Unterstützung“.

Unzählige Likes und Kommentare vom DFB-Nationalteam und dem FC Bayern, aber auch von Teamkolleginnen wie die aktuell ebenfalls verletzte Linda Dahlmann, die sich allesamt über die absehbare Rückkehr von Gwinn auf dem Fußballplatz freuen. Erst Ende März hatte Gwinn auf Instagram einen besonderen Moment geteilt.

Bayern-Star leitet die letzte Reha-Phase ein: Giulia Gwinn arbeitet hart an ihrem Comeback. © IMAGO / Ulrich Wagner / Screenshot / Instagram @giuliagwinn

Giulia Gwinn arbeitet am Comeback: Läuft sie in dieser Saison nochmal für den FC Bayern auf?

Da zeigte sie sich erstmals mit wieder mit Fußball- anstatt nur mit Laufschuhen. Offenbar, weil der Bayern-Star die erste Einheit mit dem Ball absolvieren konnte. Auch darauf reagierten unzählige Teamkolleginnen mit Herz- oder Party-Emojis. Beim DFB-Team wurde Gwinn ebenfalls besonders herzlich empfangen, als sie das Testspiel gegen Schweden besuchte (0:0). Dabei „verlief“ sie sich allerdings im Stadion.

Wann genau Gwinn wieder spielen kann, bleibt allerdings noch abzuwarten. In dieser Saison wird sie dem FC Bayern vermutlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber auch ohne die Rechtsverteidigerin läuft es für die FCB-Damen sportlich in diesem Jahr nahezu herausragend – trotz des bitteren Ausscheidens in der Champions League gegen den FC Arsenal.

Giulia Gwinn vor Comeback? Bayern-Star absolviert letzte Rehaphase

In der Bundesliga haben die Bayern-Girls nach dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg die Tabellenführung übernommen. Außerdem kassierten sie im Jahr 2023 lediglich bislang ein einziges Gegentor – das war zum Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:1).

Wer weiß, vielleicht bekommt Gwinn dann Ende Mai noch ein paar Einsatzminuten und kann dabei möglicherweise den G(e)winn der Deutschen Meisterschaft feiern. Nach den harten Reha-Monaten wäre dies eine tolle Geschichte.

Und nicht zu vergessen: Vom 20. Juli bis 20. August 2023 findet in Neuseeland die Frauen-WM statt – vielleicht ja mit Giulia Gwinn … (smk)