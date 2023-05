Kurz vor 40. Geburtstag: Triple-Held Dante denkt nicht ans Aufhören

Von: Marcus Giebel

Seinen größten Erfolg hat Dante beim FC Bayern gefeiert. Mittlerweile spielt er für den OGC Nizza. In dem Trikot des Klubs feiert er auch seinen 40. Geburtstag.

München – Dante befolgt offensichtlich einen bekannten und legendären Ausruf von Oliver Kahn. Nein, nicht die Forderung des einstigen Weltklasse-Keepers nach einem 0:2 auf Schalke an die Adresse der Teamkollegen, endlich Eier zu zeigen. Sondern seine oft wiederholte und immer passende Marschroute „weiter, immer weiter“, die gerade dann griff, wenn die Lage noch so aussichtslos erschien.

Dante Ganzer Name: Dante Bonfim Costa Santos Geboren: 18. Oktober 1983 in Salvador da Bahia Beim FC Bayern: von Juli 2012 bis August 2015 Pflichtspiele für den FC Bayern: 133 (5 Tore, 8 Vorlagen)

Ex-Bayern-Verteidiger Dante macht weiter – im Oktober wird er 40 Jahre alt

Auch Dante macht einfach immer weiter. Der mittlerweile 39-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim OGC Nizza um ein weiteres Jahr bis 2024. Im Oktober wird der Brasilianer 40 Jahre alt. In dieser Saison – seiner 20. als Profi – absolvierte er wettbewerbsübergreifend bereits 43 Pflichtspiele. Dabei stand der Abwehrrecke immer in der Startelf, wurde nur einmal ausgewechselt.

Eine Bilanz, die viele jüngere Akteure vor Neid erblassen lassen dürfte. Und die Feststellung von Otto Rehhagel untermauert, es gibt keine jungen und alten Spieler, sondern nur gute und schlechte.

Dante verlängert Vertrag in Nizza: Beim FC Bayern mit seinem Triple-Song verewigt

Dass Dante zweifellos zur ersten Kategorie zu zählen ist, bewies er auch in seinen drei Jahren beim FC Bayern, angefangen mit der Triple-Saison 2012/2013. Dass er sich anschließend mit seiner simplen wie eingängigen Gesangseinlage über die drei Titel verewigte, verhalf ihm zu besonderer Popularität unter den Fans der Roten. Zuvor hatte er sich bereits bei Borussia Mönchengladbach einen Namen gemacht, nach seiner Münchner Zeit lief der zweifache Familienvater noch ein Jahr für den VfL Wolfsburg auf.

Seit 2016 kickt Dante für den OGC Nizza. War er bei seinen Bundesliga-Stationen stets Publikumsliebling, ist er an der Côte d’Azur längst zur Vereinslegende aufgestiegen. In seiner Mitteilung spricht der Verein von einer Liebesgeschichte, die fortgeschrieben werde. Liebevoll wird der Kapitän, der zu Beginn der neuen Saison sein 250. Spiel für den Klub absolvieren dürfte, als „CommanDante“ gefeiert.

Hatte auch beim FC Bayern alles im Griff: Dante (M.) strahlt mit Mitchell Weiser (l.) und Sebastian Rode um die Wette. © IMAGO / Revierfoto

Dante spielt noch mit 40 Jahren professionell: „Wir werden immer für ihn das sein“

„Unsere Beziehung geht weit über das Vertragliche hinaus“, wird Präsident Jean-Pierre Rivere zitiert: „Als er erklärt hat, dass er bleiben will, haben wir uns gar nicht erst die Frage stellen müssen. Es war klar, dass wir uns schnell einigen würden. Dante ist auf und abseits des Platzes ein Vorbild. Er war immer für uns da und wir werden immer für ihn das sein.“

Von Sportdirektor Florent Ghisolfi kommen diese warmen Worte: „Er ist eine Führungspersönlichkeit und vor allem sehr wettbewerbsfähig. Er geht jedes Spiel und jedes Training wie ein Champion an und überträgt das auf die anderen.“ Der Linksfuß sei in der täglichen Arbeit „von unschätzbarem Wert, aber Erfahrung ist nicht alles und unsere Entscheidung ist vor allem eine sportliche“.

Eine Klublegende und daneben Lionel Messi: Nizzas Kapitän Dante (r.) bietet dem Superstar von Paris SG auch im hohen Alter noch Paroli. © IMAGO / PanoramiC

Dante bleibt dem OGC Nizza treu: „Das macht mich glücklich und spornt mich an“

Dante selbst sprach von einer „enormen Ehre“, noch einmal einen neuen Vertrag zu erhalten. „Ich bin auch immens dankbar, denn das verdanke ich zum Teil meinen Teamkollegen, die mich jeden Tag fordern. Das macht mich glücklich und spornt mich ständig an, darüber nachzudenken, wie ich ihnen helfen kann, noch besser zu werden“, zeigt sich der Ex-Nationalspieler Brasiliens als wahrer Anführer.

In dieser Saison ist Dante der älteste eingesetzte Profi in der Ligue 1. Aber das Alter kann man bei ihm ja offensichtlich getrost vernachlässigen. Wobei: Ein Ständchen hätte er sich zu seinem 40. Geburtstag am 18. Oktober natürlich verdient. Ob das dann für ähnliche Begeisterung sorgt wie sein legendärer Triple-Song, der es sogar in zwei Versionen in die Charts schaffte? (mg)