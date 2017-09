Kommentar: Darum geht es gegen PSG um mehr als drei Punkte

Nach Müllers Bankfrust, Ribérys Trikot- und Lewandowskis Interviewfrust sowie Neuers Mittelfußbruch könnte der Showdown in Paris den Bayern wieder Selbstbewusstsein geben, meint José Carlos Menzel López.

München - Paris Saint-Germain gegen FC Bayern - wie sehr sich Karl-Heinz Rummenigge auf die Partie am Mittwochabend freut, hat er bereits hinlänglich kundgetan. Altreich gegen neureich, Brauchtum gegen Scheichtum - alles in allem also eine super Gelegenheit, um der Welt zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und Tradition mehr wert sind als schnell investierte Petrodollars vom Golf.

Was der Vorstandsvorsitzende der Roten dabei aber vergisst: Beim FC Bayern gibt es aktuell wichtigere Themen als Transferwahnsinn und Investorenirrsinn, auf die man sich konzentrieren sollte. Es wird Zeit, dass an der Säbener Straße wieder über das Wesentliche gesprochen wird, nämlich über den Fußball selbst.

PSG kann die Problemherde der Bayern verpuffen lassen

Das geschieht schon seit einiger Zeit nicht. Los ging es mit Thomas Müllers Bankfrust in Bremen, darauf folgten Franck Ribérys Trikot- und Robert Lewandowskis Interviewfrust. Zu schlechter Letzt gab es auch noch Manuel Neuers Mittelfußbruch zu beklagen. Alle diese Themen wurden auch von den Bossen der Münchner breitgetreten und schwebten somit über einer Mannschaft, die sich auf dem Platz noch nicht gefunden hat. Und just in diesem Moment kommt mit PSG ein Gegner um die Ecke, der all diese Problemherde verpuffen lassen kann.

Die Partie am Mittwochabend im Pariser Prinzenpark sollte daher nicht als Duell um die Integrität dieses Sports gesehen werden, sondern als große Chance für den FCB. Ein Sieg kann den Roten wieder das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis zurückgeben, das Carlo Ancelottis Kickern aktuell fehlt.

Eine geschlossene Mannschaftsleistung kann auch innerhalb des Teams dafür sorgen, dass der ein oder andere wieder für den anderen und weniger für sich selbst agiert. Das beste Beispiel dafür, wie es nicht laufen soll, steht dem Rekordmeister schließlich heute Abend auf dem Rasen gegenüber: Neymar und Cavani, die zwei Top-Stars von PSG, zoffen sich sogar schon wegen Elfmetern.

Eine Chance für Carlo Ancelotti