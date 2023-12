Dauer-Verlierer Schweinsteiger besiegt Frau Ana bei Weihnachtsspiel

Von: Christoph Klaucke

Bastian Schweinsteiger musste sich gegen seine Frau Ana im Tennis mit Niederlagen abfinden. In einem Spiel zu Weihnachten behält er die Oberhand.

München – Bastian Schweinsteiger ist in Weihnachtsstimmung. Die Vereinslegende des FC Bayern München hielt seine Fan-Gemeinde in den vergangenen Tagen immer wieder mit winterlichen Bildern auf dem Laufenden. Vor kurzem zeigte sich Schweinsteiger mitten in München auf dem Weihnachtsmarkt – die Fans lästerten über ein unglückliches Detail. Als der große Tag, also Heiligabend, endlich gekommen war, sorgte Schweini mit einem Weihnachtsspiel gegen Ehefrau Ana für gute Laune – und hatte nach einer Aufholjagd Grund zum Feiern.

Bastian Schweinsteiger feiert Weihnachten mit Frau Ana und drei Söhnen

Weihnachten hat Schweinsteiger, der zuletzt herrlich kitschige Liebes-Details verriet, sicherlich im Kreise der Familie verbracht – gemeinsam mit seinen Liebsten, Frau Ana und den drei Söhnen. Das Ehepaar fand offenbar aber noch genug Zeit, um die Fans auf Instagram mit einem Duell zu unterhalten.

Ziel des Spiels war es zu erraten, welches Weihnachtsutensil sich in einer Box befindet – ohne hinzugucken, versteht sich. Wer hat den besseren Tastsinn? Um Schnelligkeit ging es in dem Video natürlich auch, hierfür war eigens ein roter Buzzer bereitgestellt. Auf die Plätze, fertig, los!

Schweinsteiger und Frau Ana duellieren sich zu Weihnachten in Ratespiel

Zunächst tappte Schweinsteiger im Dunkeln. Seine Ehefrau, die ehemalige Tennis-Queen Ana Ivanovic, erkannte sofort die tennisähnliche Weihnachtskugel – 1:0 für Ana. Schweini gelang jedoch der schnelle Ausgleich, als er ein übergroßes „Plätzchen“ korrekt ertastete – auch wenn die Gattin mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden war und rebellierte.

Beim nächsten Versuch lag Ana wieder vorne und gab die richtige Antwort „Christmas tree“, während Schweinsteiger etwas unbeholfen beinahe die Box umwarf. Auch das folgende Objekt, ein Nussknacker, wurde von der Serbin in Sekundenbruchteilen erkannt. Es schien bereits so, als ob Ehefrau Ana weiterhin Schweinsteiger zum Dauer-Verlierer macht. Denn der Rio-Weltmeister war beim Stand von 1:3 schon stark unter Druck, doch der ehemalige Bayern-Star setzte zur Aufholjagd an.

Dauer-Verlierer Schweinsteiger besiegt Frau Ana bei Weihnachtsspiel

Beide hämmerten fast zeitgleich auf den Buzzer, Schweinsteiger war wohl einen Tick schneller dran. „War ich?“, fragte der 39-Jährige zunächst in die Kamera, um kurz darauf die Antwort zu geben: „Das ist die Mütze vom Santa Claus“. Auch die nächste Runde ging an Schweinsteiger, der bei „Wetten, dass...?“ einen Seitenhieb von Frau Ana kassierte. „Ich dachte erst, es wäre eine Kerze. Ist es aber glaub ich nicht. Es ist ein Weihnachtsstern“, erklärte Schweinsteiger, der daraufhin ein paar liebevolle Schläge von seiner leicht frustrierten Frau einstecken musste.

Beim Showdown zog Ana erneut denkbar knapp den Kürzeren und musste ihrem Mann den Vortritt lassen. „Es fühlt sich an wie ein Lollipop, dieses ‚l‘ … wie heißt denn das?“, war sich Schweinsteiger unsicher. Ana stellte klar: „Christmas-Lolly“. Auch Schweinsteiger war nun überzeugt: „Weihnachts-Lolly. Weihnachts-Lutscher, perfekt. 4:3 für mich. Auf Wiedersehen, Ana.“ Kurz vor Weihnachten wurde die FC-Bayern-Legende auf der Skipiste erkannt. (ck)